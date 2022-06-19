Відомий голлівудський актор приїхав у Львів (відео)

Бен Стіллер як посол доброї волі ООН прибув, щоб підтримати переселенців

Суботнім вечором у центрі Львова помітили відомого голлівудського актора Бена Стіллера. Він ходив центральною площею міста біля пам’ятника Тарасові Шевченку і говорив телефоном. Відео про це опублікували у TikTok.

«Приємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають власноруч допомогти», – написав автор відео.

@shan_oleg Приємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають власноруч допомогти, якось незруч David Golubenko Знову 21 травня - давид

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило у Twitter, що Бен Стіллер як посол доброї волі ООН прибув на кордон зустрітися з українськими біженцями.

«Посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер перебуває сьогодні на кордоні з Україною, щоб зустріти сім’ї, чиє життя було розірвано війною та насильством, поділитися історіями про вплив війни на людину та посилити заклики до солідарності», – йдеться у повідомленні на сторінці УВКБ ООН.

UNHCR Goodwill Ambassador @BenStiller is at the Ukraine border today to meet families whose lives have been torn apart by war and violence, to share stories of the human impact of war, and to amplify calls for solidarity.



Everyone has the right to seek safety. pic.twitter.com/WJ6KEZeUOQ — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) June 18, 2022

Сам актор також у Twitter повідомив, що прибув до Польщі.

«Щойно прибув до Польщі, напередодні Всесвітнього дня біженців, щоб зустрітися з людьми, на життя яких вплинула війна в Україні», – написав Бен Стіллер.

Just arrived in Poland, ahead of #WorldRefugeeDay with @Refugees to meet people who’s lives have been impacted by the war in #Ukraine. https://t.co/1oUVrZpsBy — Ben Stiller (@BenStiller) June 18, 2022

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак спілкувався із Анджеліною Джолі та посприяв її приїзду в Україну.

30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

Раніше в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.

Також ми розповідали, що Джолі завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові. Там її помітила журналістка Майя Підгородецька, яка оприлюднила відео з акторкою. Джолі охоче спілкується з українцями, вітається та роздає автографи.

Анджеліна Джолі підтримує Україну з перших днів війни та допомагає організувати допомогу для українців, які були змушені залишити свої домівки. Як посол доброї волі ООН нещодавно актриса відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти-біженці з України.

Також Анджеліна Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі.