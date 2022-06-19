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    Новини

    Відомий голлівудський актор приїхав у Львів (відео)

    Посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер зустрівся із біженцями на кордоні з Польщею - Відомий голлівудський актор приїхав у Львів (відео)
    Посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер зустрівся із біженцями на кордоні з Польщею
    фото: Управління Верховного комісара ООН у справах біженців

    Бен Стіллер як посол доброї волі ООН прибув, щоб підтримати переселенців

    Суботнім вечором у центрі Львова помітили відомого голлівудського актора Бена Стіллера. Він ходив центральною площею міста біля пам’ятника Тарасові Шевченку і говорив телефоном. Відео про це опублікували у TikTok.

    «Приємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають власноруч допомогти», – написав автор відео.

    @shan_oleg

    Приємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають власноруч допомогти, якось незруч

    David Golubenko Знову 21 травня - давид

    Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило у Twitter, що Бен Стіллер як посол доброї волі ООН прибув на кордон зустрітися з українськими біженцями.

    «Посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер перебуває сьогодні на кордоні з Україною, щоб зустріти сім’ї, чиє життя було розірвано війною та насильством, поділитися історіями про вплив війни на людину та посилити заклики до солідарності», – йдеться у повідомленні на сторінці УВКБ ООН.

    Сам актор також у Twitter повідомив, що прибув до Польщі.

    «Щойно прибув до Польщі, напередодні Всесвітнього дня біженців, щоб зустрітися з людьми, на життя яких вплинула війна в Україні», – написав Бен Стіллер.

    Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак спілкувався із Анджеліною Джолі та посприяв її приїзду в Україну.

    30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

    Раніше в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.

    Також ми розповідали, що Джолі завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові. Там її помітила журналістка Майя Підгородецька, яка оприлюднила відео з акторкою. Джолі охоче спілкується з українцями, вітається та роздає автографи.

    Анджеліна Джолі підтримує Україну з перших днів війни та допомагає організувати допомогу для українців, які були змушені залишити свої домівки. Як посол доброї волі ООН нещодавно актриса відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти-біженці з України.

    Також Анджеліна Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі.

    Читайте також: Приїзд Анджеліни Джолі у Львів «підірвав» мережу жартами
    Теги: росія окупанти ООН війна Львів Україна актор кордон окупація #stoprussia
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    Відомий голлівудський актор приїхав у Львів (відео)