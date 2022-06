Відомий голлівудський актор приїхав у Львів (відео)

Суботнім вечором у центрі Львова помітили відомого голлівудського актора Бена Стіллера. Він ходив центральною площею міста біля пам’ятника Тарасові Шевченку і говорив телефоном. Відео про це опублікували у TikTok.

«Приємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають власноруч допомогти», – написав автор відео.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило у Twitter, що Бен Стіллер як посол доброї волі ООН прибув на кордон зустрітися з українськими біженцями.

«Посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер перебуває сьогодні на кордоні з Україною, щоб зустріти сім’ї, чиє життя було розірвано війною та насильством, поділитися історіями про вплив війни на людину та посилити заклики до солідарності», – йдеться у повідомленні на сторінці УВКБ ООН.

UNHCR Goodwill Ambassador @BenStiller is at the Ukraine border today to meet families whose lives have been torn apart by war and violence, to share stories of the human impact of war, and to amplify calls for solidarity.



Everyone has the right to seek safety. pic.twitter.com/WJ6KEZeUOQ