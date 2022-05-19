Львів готується до ядерного удару? Влада розробила похвилинний план дій

У Львівській області розробили план дій у разі застосування зброї масового ураження

Документ розписаний на майже похвилинне планування на випадок катастрофи

У середу, 18 травня, стало відомо, що Львівська обласна військова адміністрація розробила план дій у разі застосування зброї масового ураження. Відповідний наказ начальника Львівської ОВА Максима Козицького опубліковано на сайті Львівської ОВА.

План дій складається із п'яти розділів:

порядок дій та першочергові заходи під час виникнення аварій (небезпечних подій) та надзвичайних ситуацій (НС) з витоком небезпечних хімічних речовин на хімічно небезпечних об'єктах та транспорті, у тому числі за наслідками дій диверсійних груп та застосування противником засобів ураження;

порядок дій та першочергові заходи у разі застосування ворогом хімічної зброї масового ураження;

порядок дій та першочергові заходи під час радіаційних аварій та дії радіологічних агентів;

порядок взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу;

порядок дій у разі використання біологічних агентів.

За документом заклади охорони здоров’я екстреної медичної допомоги мають допомагати постраждалим внаслідок дії хімічних, біологічних та радіологічних агентів (зброї масового ураження).

Документ розписаний на майже похвилинне планування на випадок катастрофи.

Виконувати план дій мають Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області, Головне управління Національної поліції у Львівській області, Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, департамент з питань цивільного захисту обласної військової адміністрації, департамент охорони здоров’я обласної військової адміністрації, голови районних військових адміністрацій та територіальних громад.

Як повідомлялося, російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС.

Крім того, окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар.

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