Це було неможливо: пілот гелікоптера розповів про унікальну операцію на «Азовсталі»

За всіма розрахунками, це було неможливо, але практика показала, що це можна виконати

Операція з доставки вантажів та евакуації з заводу «Азовсталь» у Маріуполі відбувалися у надскладних умовах – під постійним вогнем ворога. Про бойові вильоти на «Азовсталь» у інтерв’ю розповів пілот Збройних сил, який доставляв вантажі у блокадний Маріуполь.

Операція була секретною, нею керувало Головне управління розвідки, готувалася вона у дуже стислі терміни.

«У когось була доба, у когось тиждень на підготовку, а у когось були лічені години», – розповів пілот.

За словами військовослужбовця, доставка вантажу здійснювалася в глиб позицій противника на території понад 100 км. Крім того, супроводжувалась щільною протиповітряною обороною (ППО) окупантів.

«Згідно з тактикою, згідно з усіма математичними розрахунками, це було майже неможливо виконати. Але практика показала, що це можливо виконати, і ми виконували. Тільки в зоні посадки було три різні ракетно-зенітних комплекси, які перекривали зону посадки та зону ураження», - розповів він.

Пілот зазначає, що під час виконання операції вони намагалися пройти зону ураження ППО або не заходити до неї. Однак, виникали ситуації, коли зробити це було неможливо. Зокрема, під час доставки вантажу та евакуації поранених з Маріуполя.

За словами військовослужбовця, у 90% випадків при таких вильотах було усвідомлення, що екіпаж не повернеться. Пілоти розуміли, на які ризики йдуть, але вони розуміли, наскільки сильно потребують допомоги бійці на «Азовсталі».

«Люди там не мали навіть ліків, не було боєприпасів. Це було вкрай необхідно зробити, саме тому всі йшли на цей ризик», – зазначив він.

Військовий розповів, що не всім пілотам вдалося повернутися живими із вильотів до Маріуполя. Одного разу ракета влучила у гелікоптер на зворотному маршруті. Внаслідок удару вийшов з ладу один із двигунів. Іншому вертольоту, який був позаду, пощастило менше: він упав, а весь екіпаж загинув.

«Після цього, як влучила ракета, був викид адреналіну. Ми тільки робили те, що мали робити. У нас був варіант підсісти на іншому майданчику, щоб не летіти, бо знали, що у нас один двигун. Але на борту було 20 поранених і я знав, що як сядемо десь в полі, то потрібен буде інший вертоліт, щоб їх евакуювати», – розповів військовий.

Нагадаємо, понад 80 днів українські захисники тримали оборону Маріуполя. 16 травня розпочалась евакуація українських захисників із заблокованого російськими загарбниками заводу «Азовсталь».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до перемовин про виведення українських бійців з «Азовсталі» залучалися лідери Франції, Туреччини, Ізраїлю і Швейцарії. Після виведення українських військових з «Азовсталі», згідно з домовленостями, вони очікуватимуть на обмін.

Водночас станом на сьогодні рідні українських військовослужбовців, захоплених російськими військами або зниклих безвісти після захисту заводу «Азовсталь» у Маріуполі, розповіли, що вони мало або зовсім не мають інформації про місцеперебування їхніх близьких.

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