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    Політика

    Росія готує фейковий «суд» над «азовцями»

    Ватажок &laquo;ДНР&raquo; Пушилін обіцяє, що трибунал над українськими захисниками буде &laquo;міжнародним&raquo; - Росія готує фейковий «суд» над «азовцями»
    Ватажок «ДНР» Пушилін обіцяє, що трибунал над українськими захисниками буде «міжнародним»
    фото з відкритих джерел

    У ролі свідків та жертв можуть виступати реальні люди

    Російські загарбники готують «суд» над бійцями полку «Азов». Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

    У Центрі зазначили, що ватажок «ДНР» Денис Пушилін пообіцяв, що трибунал над ними буде «міжнародним».

    «Останнім акордом «денацифікації» України РФ планує так званий суд над бійцями «Азова». Ватажок «ДНР» Пушилін пообіцяв, що трибунал над ними буде «міжнародним». «Л/ДНР» на даний час визнали лише Росія і таки ж ніким не визнані Південна Осетія та Абхазія. Що Пушилін називає «міжнародним трибуналом» не зрозуміло навіть самій Росії», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що у ролі свідків та жертв можуть виступати реальні люди.

    «Навіть, ті кого ми знали. Це українці, насильно вивезені до ОФ. Насправді, російські слідчі керуються принципом «зізнання – цариця доказів». Зараз у розпорядженні окупанта достатньо людського матеріалу з України для відбору і відповідної обробки тих, хто буде «свідчити» і «зізнаватись». Не важко уявити, за яких обставин ці «свідчення» з’являтимуться», – підсумували у Центрі стратегічних комунікацій.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти суд «ДНР» війна Азов Україна окупація #stoprussia
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    Росія готує фейковий «суд» над «азовцями»