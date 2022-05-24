Четверо російських саперів підірвалися при розмінуванні «Азовсталі»

Один із саперів, які підірвалися при розмінуванні «Азовсталі», у важкому стані

Росіяни намагаються розмінувати завод «Азовсталь» у Маріуполі після того, як декілька місяців бомбардували його

Четверо російських саперів постраждали при розмінуванні території заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. При розмінуванні «Азовсталі» чотири сапери росіян підірвались на міні. Один в важкому стані, двоє – середнього ступеня і один отримав легкі поранення. Вважаю що новина, яку можна вважати за хорошу», – написав він у своєму Telegram.

Радник міського голови Маріуполя також висловив впевненість, що розплата за бомбардування Маріуполя для росіян невідворотна.

Як відомо, Маріуполь був оточений російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі «Азовсталь». Серед них – представники полку Нацгвардії «Азов», морські піхотинці, прикордонники, поліцейські.

Згодом росіяни дали згоду на евакуацію цивільних людей, які використовували «Азовсталь» як укриття від постійних бомбардувань міста. Водночас всі варіанти евакуації бійців Росія відкидала.

16 травня росіяни продовжували спроби зайти на завод чи заблокувати вихід із бункерів «Азовсталі», а потім заявили, що нібито домовилися з українськими захисниками про вивезення поранених бійців на окуповану територію.

У Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон «Маріуполь» виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з «Азовсталі», окрім як вийти до противника. 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

Нагадаємо, раніше член російської переговорної групи й депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що російська влада «вивчить питання» обміну затриманого народного депутата Віктора Медведчука на захисників Маріуполя.

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