  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Це нереально»: РФ не запрошуватиме на вибори українських спостерігачів

    «Абсолютно безглуздо зараз направляти запрошення на вибори в Україну», - заявила глава ЦВК Росії
    Глава ЦВК Росії Елла Памфілова заявила, що «рівень відносин між РФ і Україною не дозволяє країнам обмінюватися спостерігачами на виборах». «Ви самі розумієте, це було б лукавство, абсолютно безглуздо зараз направляти запрошення на вибори в Україну. Це нереально», – сказала Памфілова журналістам у відповідь на питання,
    • Вчора, 22:38
    • Розсилка
    Вибори в РФ
    Вибори в РФ

    «Абсолютно безглуздо зараз направляти запрошення на вибори в Україну», - заявила глава ЦВК Росії

    Глава ЦВК Росії Елла Памфілова заявила, що «рівень відносин між РФ і Україною не дозволяє країнам обмінюватися спостерігачами на виборах».

    «Ви самі розумієте, це було б лукавство, абсолютно безглуздо зараз направляти запрошення на вибори в Україну. Це нереально», – сказала Памфілова журналістам у відповідь на питання, чи направить російський ЦВК запрошення спостерігати за виборами Центрвиборчкому України.

    «В цьому випадку я не хочу ні лукавити, ні висловлювати якісь нереальні можливості. Ні. Рівень відносин наших країн в даній ситуації поки не дозволяє нам обмінюватися спостерігачами», - підкреслила вона.

    Говорячи про запрошення виборчкому США, вона нагадала, що в ході торішньої думської кампанії ЦВК направляла запрошення в США на ці вибори.

    «Але там така структура (виборчої системи), що складно зрозуміти, хто може приїхати. Тому ми направляли на кілька адрес, але реакції не було ніякої», – зазначила Памфілова.

    Раніше повідомлялося, що представники ЄС і ОБСЄ не поїдуть в окупований Крим спостерігати за виборами президента Росії.

    Нагадаємо, 25 грудня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати політика Олексія Навального кандидатом в президенти Росії. Причина відмови - незнята судимість у Навального. Натомість політик закликав бойкотувати вибори.

    Ксенія Собчак запропонувала політику Олексію Навальному стати її довіреною особою на виборах.

    26 грудня ініціативна група висунула Володимира Путіна кандидатом в президенти Росії.

    Нагадаємо, вибори президента РФ відбудуться 18 березня 2018 року. 

    В ЄС ще сподіваються на рівні умови для всіх кандидатів у президенти РФ.

    Джерело: РИА Новости

    Читайте також
    ЦВК вибори вибори в Росії Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ