«Це нереально»: РФ не запрошуватиме на вибори українських спостерігачів

«Абсолютно безглуздо зараз направляти запрошення на вибори в Україну», - заявила глава ЦВК Росії

Глава ЦВК Росії Елла Памфілова заявила, що «рівень відносин між РФ і Україною не дозволяє країнам обмінюватися спостерігачами на виборах». «Ви самі розумієте, це було б лукавство, абсолютно безглуздо зараз направляти запрошення на вибори в Україну. Це нереально», – сказала Памфілова журналістам у відповідь на питання,



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Вибори в РФ

«Абсолютно безглуздо зараз направляти запрошення на вибори в Україну», - заявила глава ЦВК Росії

Глава ЦВК Росії Елла Памфілова заявила, що «рівень відносин між РФ і Україною не дозволяє країнам обмінюватися спостерігачами на виборах».

«Ви самі розумієте, це було б лукавство, абсолютно безглуздо зараз направляти запрошення на вибори в Україну. Це нереально», – сказала Памфілова журналістам у відповідь на питання, чи направить російський ЦВК запрошення спостерігати за виборами Центрвиборчкому України.

«В цьому випадку я не хочу ні лукавити, ні висловлювати якісь нереальні можливості. Ні. Рівень відносин наших країн в даній ситуації поки не дозволяє нам обмінюватися спостерігачами», - підкреслила вона.

Говорячи про запрошення виборчкому США, вона нагадала, що в ході торішньої думської кампанії ЦВК направляла запрошення в США на ці вибори.

«Але там така структура (виборчої системи), що складно зрозуміти, хто може приїхати. Тому ми направляли на кілька адрес, але реакції не було ніякої», – зазначила Памфілова.

Раніше повідомлялося, що представники ЄС і ОБСЄ не поїдуть в окупований Крим спостерігати за виборами президента Росії.

Нагадаємо, 25 грудня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати політика Олексія Навального кандидатом в президенти Росії. Причина відмови - незнята судимість у Навального. Натомість політик закликав бойкотувати вибори.

Ксенія Собчак запропонувала політику Олексію Навальному стати її довіреною особою на виборах.

26 грудня ініціативна група висунула Володимира Путіна кандидатом в президенти Росії.

Нагадаємо, вибори президента РФ відбудуться 18 березня 2018 року.

В ЄС ще сподіваються на рівні умови для всіх кандидатів у президенти РФ.

Джерело: РИА Новости