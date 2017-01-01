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    В ЄС ще сподіваються на рівні умови для всіх кандидатів у президенти РФ

    В ЄС розкритикували відмову Навальному балотуватися в президенти Росії
    Європейський союз стурбований відмовою російському опозиціонерові Олексієві Навальному балотуватися на виборах президента РФ у 2018 році. Це викликає серйозні сумніви в політичному плюралізмі в Росії, ідеться в комюніке дипломатії Євросоюзу, оприлюдненому у вівторок, 26 грудня. «Політично мотивовані обвинувачення не повинні
    • Сьогодні, 19:17
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    Олексій Навальний
    Олексій Навальний

    В ЄС розкритикували відмову Навальному балотуватися в президенти Росії

    Європейський союз стурбований відмовою російському опозиціонерові Олексієві Навальному балотуватися на виборах президента РФ у 2018 році. Це викликає серйозні сумніви в політичному плюралізмі в Росії, ідеться в комюніке дипломатії Євросоюзу, оприлюдненому у вівторок, 26 грудня.

    «Політично мотивовані обвинувачення не повинні використовуватися проти участі у політичному житті. Сподіваємося, російська влада забезпечить рівні умови для всіх, в тому числі на президентських виборах 18 березня», - вказано у повідомленні.

    Нагадаємо, 25 грудня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати політика Олексія Навального кандидатом в президенти Росії. Причина відмови - незнята судимість у Навального. Натомість політик закликав бойкотувати вибори.

    Ксенія Собчак запропонувала політику Олексію Навальному стати її довіреною особою на виборах.

    26 грудня ініціативна група висунула Володимира Путіна кандидатом в президенти Росії.

    Нагадаємо, вибори президента РФ відбудуться 18 березня 2018 року. 

    Джерело: DW

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