В ЄС ще сподіваються на рівні умови для всіх кандидатів у президенти РФ

В ЄС розкритикували відмову Навальному балотуватися в президенти Росії

Європейський союз стурбований відмовою російському опозиціонерові Олексієві Навальному балотуватися на виборах президента РФ у 2018 році. Це викликає серйозні сумніви в політичному плюралізмі в Росії, ідеться в комюніке дипломатії Євросоюзу, оприлюдненому у вівторок, 26 грудня. «Політично мотивовані обвинувачення не повинні



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Олексій Навальний

В ЄС розкритикували відмову Навальному балотуватися в президенти Росії

Європейський союз стурбований відмовою російському опозиціонерові Олексієві Навальному балотуватися на виборах президента РФ у 2018 році. Це викликає серйозні сумніви в політичному плюралізмі в Росії, ідеться в комюніке дипломатії Євросоюзу, оприлюдненому у вівторок, 26 грудня.

«Політично мотивовані обвинувачення не повинні використовуватися проти участі у політичному житті. Сподіваємося, російська влада забезпечить рівні умови для всіх, в тому числі на президентських виборах 18 березня», - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 25 грудня Центральна виборча комісія відмовилася реєструвати політика Олексія Навального кандидатом в президенти Росії. Причина відмови - незнята судимість у Навального. Натомість політик закликав бойкотувати вибори.

Ксенія Собчак запропонувала політику Олексію Навальному стати її довіреною особою на виборах.

26 грудня ініціативна група висунула Володимира Путіна кандидатом в президенти Росії.

Нагадаємо, вибори президента РФ відбудуться 18 березня 2018 року.

Джерело: DW