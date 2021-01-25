Закон про референдум. У «Слузі народу» оголосили бліцкриг

У червні законопроєкт про всеукраїнський референдум у увалили у першому читанні

Соратники Зеленського розраховують ухвалити обіцяний закон за кілька годин

У вівторок, 26 січня, Верховна Рада розгляне у другому читанні та в цілому законопроєкт про всеукраїнський референдум. Розгляд займе максимум кілька годин. У законопроєкті враховано 400 технічних та редакційних правок, в інтерв'ю «Главкому» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Тисячу правок відхилили. Рекордсменами з подачі правок є Сергій Власенко з «Батьківщини» та Руслан Князевич з «Європейської солідарності», – повідомила Кравчук.

За її словами, знайшли компроміс із народними депутатами від опозиції. «Вони бачать, що голоси на цей законопроєкт є – приблизно на рівні з першим читанням. Це все-таки президентський проєкт і річ, яку ми обіцяли під час виборчої кампанії. Тому, думаю, його розгляд займе максимум кілька годин, але точно не затягнеться на кілька днів», – підкреслила Кравчук.

Нагадаємо, 18 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Він був поданий і визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.