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    Закон про референдум. У «Слузі народу» оголосили бліцкриг

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    У червні законопроєкт про всеукраїнський референдум<span>у увалили у першому читанні&nbsp;</span> - Закон про референдум. У «Слузі народу» оголосили бліцкриг
    У червні законопроєкт про всеукраїнський референдуму увалили у першому читанні 
    Фото з відкритих джерел

    Соратники Зеленського розраховують ухвалити обіцяний закон за кілька годин

    У вівторок, 26 січня, Верховна Рада розгляне у другому читанні та в цілому законопроєкт про всеукраїнський референдум. Розгляд займе максимум кілька годин. У законопроєкті враховано 400 технічних та редакційних правок, в інтерв'ю «Главкому» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

    «Тисячу правок відхилили. Рекордсменами з подачі правок є Сергій Власенко з «Батьківщини» та Руслан Князевич з «Європейської солідарності», – повідомила Кравчук.

    За її словами, знайшли компроміс із народними депутатами від опозиції. «Вони бачать, що голоси на цей законопроєкт є – приблизно на рівні з першим читанням. Це все-таки президентський проєкт і річ, яку ми обіцяли під час виборчої кампанії. Тому, думаю, його розгляд займе максимум кілька годин, але точно не затягнеться на кілька днів», – підкреслила Кравчук.

    Нагадаємо, 18 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Він був поданий і визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.

    У проєкті закону прописані чотири види всеукраїнського референдуму для:

    • затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;
    • вирішення питань загальнодержавного значення;
    • зміни території України;
    • втрати сили законом України або окремих його положень.

    Всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

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    Теги: референдум закон партія Слуга народу Євгенія Кравчук
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