Церква повинна формувати суспільні цінності, а не займатися політикою, - предстоятель УГКЦ



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Очільник УГКЦ Святослав (Шевчук)

За словами блаженнішого Святослава (Шевчука), УГКЦ також усвідомлює себе частиною громадянського суспільства

Церква повинна надавати суспільству лише певний ціннісний фундамент, але сама не повинна займатися політикою. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповів патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук).

«Ми завжди розуміємо суспільство перш за все, як якийсь дуже важливий громадський організм», - сказав Шевчук.

За його словами, УГКЦ також усвідомлює себе частиною громадянського суспільства.

«Громадянське суспільство, має зродити здорових політиків, зродити справжній автентичний політичний процес, зродити активних громадян – будівничих своєї держави. Надати ті чи інші здорові правила для державної економіки. Якщо немає цього громадянського суспільства, тоді все інше насаджується десь згори або з чужого центру. Ось тому церква в даному аналізі вважає себе частиною громадянського суспільства і має за завдання виховати активних чесних політиків, бізнесменів, громадських активістів, тих, які справді будуть розбудовувати всі інші частини суспільного, державного механізму, який ми називаємо українська держава», - наголосив предстоятель УГКЦ.

Тобто, з одного боку, на думку Шевчука, роль і місце церкви є життєво важливим для держави, але з іншого боку – вона має свої межі, межі своєї компетенції.

«Ось церква повинна надавати цьому суспільству, цій державі, цим політикам, бізнесменам певний ціннісний фундамент, але сама за політиків займатися політикою не повинна», - додав патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук).

Як повідомлялось, Верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський — предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) заявив, що поки не бачив переходів греко-католиків до Православної церкви України.

Нагадаємо, 5 січня у Стамбулі проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано Вселенським патріархом у соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

А вже 9 січня у Стамбулі Томос підписали усі члени Синоду Вселенського Патріархату (фото).