Церква повинна формувати суспільні цінності, а не займатися політикою, - предстоятель УГКЦ
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За словами блаженнішого Святослава (Шевчука), УГКЦ також усвідомлює себе частиною громадянського суспільства
Церква повинна надавати суспільству лише певний ціннісний фундамент, але сама не повинна займатися політикою. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповів патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук).
«Ми завжди розуміємо суспільство перш за все, як якийсь дуже важливий громадський організм», - сказав Шевчук.
За його словами, УГКЦ також усвідомлює себе частиною громадянського суспільства.
«Громадянське суспільство, має зродити здорових політиків, зродити справжній автентичний політичний процес, зродити активних громадян – будівничих своєї держави. Надати ті чи інші здорові правила для державної економіки. Якщо немає цього громадянського суспільства, тоді все інше насаджується десь згори або з чужого центру. Ось тому церква в даному аналізі вважає себе частиною громадянського суспільства і має за завдання виховати активних чесних політиків, бізнесменів, громадських активістів, тих, які справді будуть розбудовувати всі інші частини суспільного, державного механізму, який ми називаємо українська держава», - наголосив предстоятель УГКЦ.
Тобто, з одного боку, на думку Шевчука, роль і місце церкви є життєво важливим для держави, але з іншого боку – вона має свої межі, межі своєї компетенції.
«Ось церква повинна надавати цьому суспільству, цій державі, цим політикам, бізнесменам певний ціннісний фундамент, але сама за політиків займатися політикою не повинна», - додав патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук).
Як повідомлялось, Верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський — предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) заявив, що поки не бачив переходів греко-католиків до Православної церкви України.
Нагадаємо, 5 січня у Стамбулі проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано Вселенським патріархом у соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.
6 січня у соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.
7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.
А вже 9 січня у Стамбулі Томос підписали усі члени Синоду Вселенського Патріархату (фото).