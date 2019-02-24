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    Думки вголос

    Для чого владика Святослав зібрався у Софійський собор?

    • Юрій Дорошенко

      Журналіст

    • Розсилка
    Для чого владика Святослав зібрався у Софійський собор?

    Про богослужіння УГКЦ у Софійському соборі в Києві

    Шановні, браття греко-католики, заспокойтеся, не намагайтеся протиставляти позицію Патріарха Філарета та Митрополита Епіфанія.

    Вам немає чим зайтятися, крім прощитися до храму, де моляться інші?

    Повірте, я обох, Святійшого та Блаженійшого, знаю дуже давно: у них спільна позиція!

    По всіх питаннях. По Святій Софії, зокрема. Обидва написали владиці Святославу принципові листи.

    Я знаю владику Епіфанія, він не такий м‘який, як вам видається - в унію не піде. Не зламається.

    І не дивуйтеся. Це, до речі, так само, як владика Святослав Шевчук тримався свого часу принципово позиціі кардинала Любомира Гузара! Царство Небесне - шанував владику Любомира за поміркованість!

    Краще давайте подумаємо разом, як протистояти чумі «Русскага міра». Яка заповзає не лише через схід, північ і захід України. Але й, часом, через Ватикан, коли тамтешній Папа Римський Берголіо за спиною українців укладаяє диявольські угоди з московським Кірілом Гундяєвим. Торгують нашими душами.

    Для нас обох нині є спільне завдання: греко-католикам вирвати Патріархат із лабет Риму, а нам - Фанару!

    P.S. Є прохання, краще по-людськи допоможіть становленню автокефальної визнаної Української Православної Церкви. Не ревнуйте до українського народу. Духовної роботи вистачить усім.

    Читайте також: Звернення Святійшого патріарха Філарета до глави УГКЦ Блаженнішого Святослава

    Джерело: Юрій Дорошенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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