Для чого владика Святослав зібрався у Софійський собор?

Про богослужіння УГКЦ у Софійському соборі в Києві

Шановні, браття греко-католики, заспокойтеся, не намагайтеся протиставляти позицію Патріарха Філарета та Митрополита Епіфанія.

Вам немає чим зайтятися, крім прощитися до храму, де моляться інші?

Повірте, я обох, Святійшого та Блаженійшого, знаю дуже давно: у них спільна позиція!

По всіх питаннях. По Святій Софії, зокрема. Обидва написали владиці Святославу принципові листи.

Я знаю владику Епіфанія, він не такий м‘який, як вам видається - в унію не піде. Не зламається.

І не дивуйтеся. Це, до речі, так само, як владика Святослав Шевчук тримався свого часу принципово позиціі кардинала Любомира Гузара! Царство Небесне - шанував владику Любомира за поміркованість!

Краще давайте подумаємо разом, як протистояти чумі «Русскага міра». Яка заповзає не лише через схід, північ і захід України. Але й, часом, через Ватикан, коли тамтешній Папа Римський Берголіо за спиною українців укладаяє диявольські угоди з московським Кірілом Гундяєвим. Торгують нашими душами.

Для нас обох нині є спільне завдання: греко-католикам вирвати Патріархат із лабет Риму, а нам - Фанару!

P.S. Є прохання, краще по-людськи допоможіть становленню автокефальної визнаної Української Православної Церкви. Не ревнуйте до українського народу. Духовної роботи вистачить усім.

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Джерело: Юрій Дорошенко

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