Карантин в Україні: червона зона буде визначатися по-новому



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На зміну динамічному прийшов фіксований показник захворюваності

Уряд змінив критерій для включення регіонів України до червоної зони карантину. Зокрема, на зміну динамічному прийшов фіксований показник захворюваності.

Про це сьогодні заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання уряду.

За його словами, визначено чіткий показник захворюваності, коли адміністративна зона буде переходити на червоний рівень епідеміологічної небезпеки.

«Це якщо захворюваність протягом 14 днів становить більш ніж 320 на 100 тисяч населення. До цього показник був динамічним як той, що в п'ять разів перевищує відповідний середній показник по країні», - зазначив Степанов.





Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 31 грудня 2020 року. Крім того, по всій країні заборонено проведення масових заходів за участю понад 50 осіб. При цьому в залежності від карантинної зони це обмеження ще більше посилюється.

Крім того, підвищено вимоги до регіонів щодо охоплення тестуванням. Тепер вони мають робити не менше 48 тестів на 100 тисяч населення.

Також згідно з рішенням Кабміну, цьогоріч осінні канікули розпочнуться 15 жовтня.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 12 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5133 осіб. Загалом від початку пандемії заразилися коронавірусом 270587 людини, одужали 116562 осіб, летальних випадків – 5122.

Між іншим, грипом і коронавірусом можна заразитися одночасно, оскільки це схожі за симптомами та способом передачі інфекції. Однак це ускладнює перебіг хвороби та може призвести до смерті пацієнта.

До слова, також 13 жовтня країни ЄС домовилися про єдині правила визначення карантинних зон.