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    Частина лікарень в Україні перейшла у режим воєнного стану

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    Оголошення воєнного стану не вплинуло на рутинну роботу лікарень - Частина лікарень в Україні перейшла у режим воєнного стану
    Оголошення воєнного стану не вплинуло на рутинну роботу лікарень

    Запас крові, медикаментів, місць обов'язково мають бути в лікарнях на випадок бойових дій під час воєнного стану

    В Україні для воєнного стану визначені близько 300 лікарень по всій країні, куди в разі необхідності будуть евакуювати військових, поліцейських і цивільних.

    Про це йдеться в сюжеті «ТСН», опублікованому в четвер, 29 листопада.

    Відзначається, що в цих закладах має бути запас препаратів крові, необхідних медикаментів і резерв місць у відділеннях та реанімації.

    Медики кажуть, що готові приймати і цивільних, і військових, але найбільшою проблемою є запас ліків - для невідкладних станів він мінімальний.

    Втім, оголошення воєнного стану не вплинуло на рутинну роботу лікарень. Доступ хворих і надання медичної допомоги залишається незмінним.

    Як повідомлялося, 28 листопада «Голос України» опублікував закон про воєнний стан.

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