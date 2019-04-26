Чехія засудила «паспортний указ» Путіна



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В чеському міністерстві підкреслили, що указ Путіна є «нападом на український суверенітет і суперечить Мінським угодам»

Чехія засудила рішення президента РФ Володимира Путіна спростити процедуру видачі російських паспортів жителям окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Чехії у Twitter.

«Рішення Росії спростити видачу російських паспортів громадянам України, які проживають в Донецькій і Луганській областях, є ще одним кроком, який підриває шанси на мирне вирішення конфлікту з Україною», - заявили в МЗС Чехії.

В чеському міністерстві підкреслили, що указ Путіна є «нападом на український суверенітет і суперечить Мінським угодам».

Нагадаємо, низка країн ЄС в Раді Безпеки ООН -Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Польща, а також колишні члени - Швеція, Італія та Нідерланди засудили рішення Кремля про видачу паспортів на окупованому Донбасі та наголосили, що воно підриває суверенітет України.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.

Джерело: Європейська правда