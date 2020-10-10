Стали відомі найпопулярніші автобусні маршрути внутрішніх і міжнародних рейсів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сезонні маршрути відновилися швидше за інших

У період ослаблення карантину, внутрішні автобусні перевезення досить швидко виросли на 50%

Гендиректор BlaBlaCar і Busfor в Україні Олексій Лазоренко розповів про найпопулярніші автобусні маршрути внутрішніх і міжнародних рейсів.

Про це він розповів в інтерв’ю ЦТС.

За його словами, у травні-червні 2020 го року поступово став повертатися до нормального стану ринок внутрішніх автобусних перевезень.

Як повідомив гендиректор, у зв’язку з локдауном і карантином, активний літній сезон, який щорічно починається в травні, змістився на середину липня. У серпні та вересні загальні продажі продовжували рости і практично досягли рівня 2019 го року з невеликим очікуваним просіданням. Однак, якщо говорити про внутрішні рейси, то 50% зростання рік до року зберігається досі. Природно, так звані сезонні маршрути (в сезон відпусток і канікул) відновилися швидше за інших. У топ найбільш популярних курортних напрямків увійшли: Затока, Одеса, Коблево – без сюрпризів.

Топ найбільш популярних автобусних маршрутів влітку 2020 го:

Київ-Одеса

Харків-Київ

Львів-Київ

Київ-Дніпро

Топ міжнародних автобусних маршрутів влітку 2020 го:

Київ-Варшава

Варшава-Мінськ

Київ-Вроцлав

Київ-Краків

Варшава-Брест

Познань-Київ

Київ-Катовіце

«Щорічно влітку топ міжнародних автобусних маршрутів очолює курортна Болгарія, яка в 2020-му зі зрозумілих причин затрималася. Також істотно зменшилася кількість маршрутів між Україною, Польщею та Литвою через обмеження на кордоні (наприклад, в’їзд за запрошеннями). Ми очікуємо підвищення попиту серед студентів, які поїдуть на навчання в Польщу та інші країни в жовтні», – повідомив Лазоренко.