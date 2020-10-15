Глава МЗС Німеччини виступив проти повторного закриття кордонів через коронавірус



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Маас наголосив, що важливо не допустити виникнення практичних проблем з перетином кордону та непотрібних дискусій між жителями прикордонних регіонів

Є багато людей, які їздять через кордон між нашими країнами з метою працювати, - Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас застеріг від спроб повторного закриття кордонів через коронавірус. Про це Маас заявив у четвер, 15 жовтня, в Парижі після зустрічі з французьким та польським колегами - Жаном-Івом Ле Дріаном і Збігневом Рау, повідомляє DW.

«Гадаю, що цієї весни всі ми мали негативний досвід щодо вкрай швидкого закриття кордонів - як на німецько-польському, так і на німецько-французькому кордоні», – сказав Маас.

«Нам відомо, що є багато людей, які їздять через кордон між нашими країнами з метою працювати, а тому ми не хочемо повторювати допущені помилки», – продовжив Маас і додав, що особливо це важливо для людей, які живуть в прикордонному регіоні.

Маас наголосив, що важливо не допустити виникнення практичних проблем з перетином кордону та непотрібних дискусій між жителями прикордонних регіонів по обидва боки кордону.

На початку пандемії Covid-19 Німеччина запровадили суворий прикордонний контроль, фактично закривши кордони що спричинило хаос на багатьох ділянках кордону з сусідніми країнами. Хоча жителям прикордонних регіонів, які працювали на території іншої країни, дозволялося перетинати кордон, виникали тривалі пробки, і людям доводилося витрачати багато часу на кордоні, адже більшість прикордонних пунктів пропуску були закриті.

Крім того, для перетину кордону потрібно було мати при собі довідки і документи, що підтверджують місце роботи або проживання. Лише в середині червня правила перетину кордонів були знову пом'якшені.

До слова, у світі станом на 15 жовтня коронавірусом заразилися понад 38,8 млн людей. Загалом від початку пандемії одужало майже 29168119 людей, а кількість померлих зросла до 1098129 людей.