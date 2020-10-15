  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Глава МЗС Німеччини виступив проти повторного закриття кордонів через коронавірус

    • Розсилка
    Маас наголосив, що важливо не допустити виникнення практичних проблем з перетином кордону та непотрібних дискусій між жителями прикордонних регіонів - Глава МЗС Німеччини виступив проти повторного закриття кордонів через коронавірус
    Маас наголосив, що важливо не допустити виникнення практичних проблем з перетином кордону та непотрібних дискусій між жителями прикордонних регіонів

    Є багато людей, які їздять через кордон між нашими країнами з метою працювати, - Маас

    Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас застеріг від спроб повторного закриття кордонів через коронавірус. Про це Маас заявив у четвер, 15 жовтня, в Парижі після зустрічі з французьким та польським колегами - Жаном-Івом Ле Дріаном і Збігневом Рау, повідомляє DW.

    «Гадаю, що цієї весни всі ми мали негативний досвід щодо вкрай швидкого закриття кордонів - як на німецько-польському, так і на німецько-французькому кордоні», – сказав Маас.

    «Нам відомо, що є багато людей, які їздять через кордон між нашими країнами з метою працювати, а тому ми не хочемо повторювати допущені помилки», – продовжив Маас і додав, що особливо це важливо для людей, які живуть в прикордонному регіоні.

    Маас наголосив, що важливо не допустити виникнення практичних проблем з перетином кордону та непотрібних дискусій між жителями прикордонних регіонів по обидва боки кордону.

    На початку пандемії Covid-19 Німеччина запровадили суворий прикордонний контроль, фактично закривши кордони що спричинило хаос на багатьох ділянках кордону з сусідніми країнами. Хоча жителям прикордонних регіонів, які працювали на території іншої країни, дозволялося перетинати кордон, виникали тривалі пробки, і людям доводилося витрачати багато часу на кордоні, адже більшість прикордонних пунктів пропуску були закриті.

    Крім того, для перетину кордону потрібно було мати при собі довідки і документи, що підтверджують місце роботи або проживання. Лише в середині червня правила перетину кордонів були знову пом'якшені.

    До слова, у світі станом на 15 жовтня коронавірусом заразилися понад 38,8 млн людей. Загалом від початку пандемії одужало майже 29168119 людей, а кількість померлих зросла до 1098129 людей.

    МЗС Німеччина міністр кордон коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies