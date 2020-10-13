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    Громадський транспорт змінить маршрути через марш у центрі Києва

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    Громадський транспорт змінить маршрути через марш у центрі Києва

    Тимчасово призупинять рух низка автобусів і тролейбусів

    У середу, 14 жовтня, буде внесено зміни в роботу маршрутів громадського транспорту у зв’язку з проведенням маршу УПА з нагоди Дня захисника України. Про це попередило комунальне підприємство «Київпастранс».

    Із 11:00 до закінчення заходів передбачено тимчасове призупинення руху:

    • автобусів №№ 24, 62, 114, 118;
    • тролейбусів №№ 5, 7, 8, 17.

    У разі необхідності рух буде організовано:

    • тролейбусів №№ 5, 7, 8, 17 – відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до б-ру Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка, далі за діючою трасою;
    • автобусів №№ 24, 114 – відповідно від Національного музею історії України в ІІ світовій війні та вул. Милославської до вул. Володимирської за діючими маршрутами, далі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького –вул. Володимирська, далі за діючими маршрутами;
    • автобусів маршруту № 62 – від Ботанічного саду до стадіону «Динамо» ім. Валерія Лобановського;
    • автобусів маршруту № 118 – від ст. м. «Чернігівська» до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського (у зворотному напрямку вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі) – просп. Перемоги, далі за діючим маршрутом.

    Ознайомитися із детальними схемами руху можна за посиланням.

    «Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.

    Нагадаємо, у зв’язку з проведенням маршу УПА з нагоди Дня захисника України буде перекрита частина вулиць у центрі Києва.

     

    Київ громадський транспорт День захисника України Київпастранс
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