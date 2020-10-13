Громадський транспорт змінить маршрути через марш у центрі Києва



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Тимчасово призупинять рух низка автобусів і тролейбусів

У середу, 14 жовтня, буде внесено зміни в роботу маршрутів громадського транспорту у зв’язку з проведенням маршу УПА з нагоди Дня захисника України. Про це попередило комунальне підприємство «Київпастранс».

Із 11:00 до закінчення заходів передбачено тимчасове призупинення руху:

автобусів №№ 24, 62, 114, 118 ;

; тролейбусів №№ 5, 7, 8, 17.

У разі необхідності рух буде організовано:

тролейбусів №№ 5, 7, 8, 17 – відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до б-ру Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка, далі за діючою трасою;

– відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до б-ру Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка, далі за діючою трасою; автобусів №№ 24, 114 – відповідно від Національного музею історії України в ІІ світовій війні та вул. Милославської до вул. Володимирської за діючими маршрутами, далі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького –вул. Володимирська, далі за діючими маршрутами;

відповідно від Національного музею історії України в ІІ світовій війні та вул. Милославської до вул. Володимирської за діючими маршрутами, далі – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – б-р Тараса Шевченка – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького –вул. Володимирська, далі за діючими маршрутами; автобусів маршруту № 62 – від Ботанічного саду до стадіону «Динамо» ім. Валерія Лобановського;

– від Ботанічного саду до стадіону «Динамо» ім. Валерія Лобановського; автобусів маршруту № 118 – від ст. м. «Чернігівська» до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського (у зворотному напрямку вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі) – просп. Перемоги, далі за діючим маршрутом.

Ознайомитися із детальними схемами руху можна .

«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, у зв’язку з проведенням маршу УПА з нагоди Дня захисника України буде перекрита частина вулиць у центрі Києва.