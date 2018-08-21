Через «не той» алкотестер покарання уникли соратник Луценка і племінник Матіоса – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В обох випадках суди не визнали показники алкотестера Драгер-6820 допустимим доказом

Соратника Генпрокурора Юрія Луценка - Ярослава Максимця, і племінника Головного військового прокурора - Андрія Матіоса затримували за водіння у нетверезому стані. Втім, в обох випадках суди не визнали показники алкотестера Драгер-6820 допустимим доказом. Про це йдеться у розслідуванні Данила Мокрика для програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом».

Племінник Головного військового прокурора Андрій Матіос, керуючи автомобілем Infiniti FX 37, врізався в огорожу київського швидкісного трамваю на перехресті вулиці Героїв Севастополя і проспекту Комарова. Це сталося в ніч на 26 березня 2018 року.

На місце ДТП прибули патрульні і за допомогою приладу Драгер 6820 зафіксували у водія 0,34 проміле алкоголю (дозволена межа для водіїв - 0,2 проміле). Однак згодом суддя Солом’янського райсуду м. Києва Марія Зелінська вирішила не притягувати Андрія Матіоса до відповідальності за водіння у нетверезому стані. У своїй постанові суддя написала, що показники Драгера 6820 не можуть бути допустимим доказом.

Схожа історія трапилася трохи раніше, 13 лютого цього року, із давнім соратником Генпрокурора Юрія Луценка - Ярославом Максимцем. Його зупинили патрульні на бульварі Лесі Українки, коли Максимець їхав за кермом автомобіля Porsche Cayenne. У нього алкотестер тієї ж моделі виявив 0,39 проміле алкоголю. Однак згодом ці показники не визнав доказом суддя Печерського райсуду Володимир Карабань. Суд закрив адміністративне провадження через “відсутність складу порушення”.

Ярослав Максимець тікає від журналістів на Порші

В обох випадках судді посилалися на наказ МВС від 1 березня 2010 року. Цей наказ затверджує перелік приладів, якими правоохоронці можуть перевіряти водіїв на стан сп’яніння. У цьому переліку є тільки 5 тестерів, і Драгера моделі 6820 серед них немає.

Утім, судді далеко не завжди зважають на цей наказ. Та ж сама суддя Марія Зелінська уже через два з половиною місяці після випадку із Андрієм Матіосом прийняла зовсім інше рішення. У справі водія авто Daewoo Lanos вона вказала показники Драгера 6820 першими серед доказів. У результаті Марія Зелінська наклала на водія штраф 10 200 грн і на рік позбавила його водійських прав.

Коли журналісти запитали суддю Зелінську, в чому причина такої суперечливої практики, вона пояснила, що у справі водія Daewoo Lanos зважала на інші докази, крім показників алкотестера.

Суддя Марія Зелінська

«У цьому випадку особа погодилась з цими показаннями і не протестувала, що ці показання Драгера не відповідають дійсності. Вона в протоколі написала: «Щиро каюсь і визнаю себе виним», - сказала суддя.

Суддя Володимир Карабань також зробив для товариша Юрія Луценка виняток зі своєї практики. Цей суддя послідовно відкидає показники Драгера 6820, посилаючись на Наказ МВС 2010 року, але при цьому не виправдовує водіїв, а скеровує протоколи на дооформлення. І лише у випадку Ярослава Максимця він одразу закрив адміністративне провадження - теж у зв’язку з відсутністю порушення.

На запитання журналістів BIHUS.Info, чому у справі Максимця він вирішив закрити провадження, суддя Карабань відповів: «Відверто скажу - не пам’ятаю. Можливо, помилково закрилося».

Суддя Володимир Карабань

У патрульній поліції тим часом запевняють, що судді неправомірно застосовують у своїх рішеннях Наказ МВС із переліком алкотестерів. Цей Наказ свого часу видавали для ДАІ, і це в документі прямо вказано.

«Патрульна поліція не є правонаступником Державтоінспекції МВС, і взагалі такий орган більше не існує. Тому дана інструкція не розповсюджується, на мою думку, на діяльність патрульної поліції», - пояснив журналістам BIHUS.Info Олексій Білошицький, перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції.

Тим не менше, самі Драгери моделі 6820 дісталися патрульним «у спадок» саме від Державтоінспекції. Останню велику закупівлю цих приладів зробило управління ДАІ у м. Києві у 2015 році. Тоді за 200 алкотестерів цієї моделі заплатили 7,6 млн грн. Ось тоді ДАІ завідомо закупила велику кількість Драгерів, які не були їй дозволені до використання.

На цей час Департамент патрульної поліції працює над тим, щоб скасувати або змінити Наказ МВС 2010 року. Про це журналістам сказав Олексій Білошицький. Але коли такі зміни відбудуться, він сказати не зміг, відповівши: «Я думаю, що це буде незабаром».

Питанням залишається, чому цю лазівку для порушників не закрили ще раніше. Вже у 2016 році суди іноді приймали рішення про неможливість вважати доказом показники Драгера 6820, посилаючись саме на Наказ 2010 року.

На сьогодні наявність такого Наказу все ще дає суддям можливість закривати адмінпровадження щодо нетверезих водіїв, як це було зроблено у справах Ярослава Максимця і Андрія Матіоса.