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    Через негоду світло зникло у п'яти областях

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    Бригади обленерго працюють зранку над&nbsp;відновленням електропостачання - Через негоду світло зникло у п'яти областях
    Бригади обленерго працюють зранку над відновленням електропостачання
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше від негоди постраждала Львівщина

    Станом на ранок середи через пориви вітру, дощ та грозу сталося відключення світла у 65 населених пунктах України. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Так, відключення світла відбулося у п'яти областях:

    • Львівська – 18 населених пунктів,
    • Київська – 16,
    • Житомирська – 15,
    • Волинська – 10,
    • Чернігівська – 6.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Раніше повідомлялося, що сьогодні більшість областей накриють дощі. Опади в середу зумовлять північні циклони Elior та Dirk.

    У середу короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних та північних областях.

    Вдень дощитиме в північних районах Сумської та Чернігівської областей.

    Надвечір грозу із шквальним вітром синоптикиня прогнозує в західних та центральних регіонах України.

    Температура повітря залишається поки що без особливих змін – буде спекотно. Термометр покаже +28+33 градуси Цельсія.

    Із наступного тижня, на початку серпня, українці відчують зниження температури повітря.

    Теги: Львівщина ДСНС електроенергія аварія повітря дощ
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    Через негоду світло зникло у п'яти областях