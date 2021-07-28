Через негоду світло зникло у п'яти областях
Найбільше від негоди постраждала Львівщина
Станом на ранок середи через пориви вітру, дощ та грозу сталося відключення світла у 65 населених пунктах України. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Так, відключення світла відбулося у п'яти областях:
- Львівська – 18 населених пунктів,
- Київська – 16,
- Житомирська – 15,
- Волинська – 10,
- Чернігівська – 6.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Раніше повідомлялося, що сьогодні більшість областей накриють дощі. Опади в середу зумовлять північні циклони Elior та Dirk.
У середу короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних та північних областях.
Вдень дощитиме в північних районах Сумської та Чернігівської областей.
Надвечір грозу із шквальним вітром синоптикиня прогнозує в західних та центральних регіонах України.
Температура повітря залишається поки що без особливих змін – буде спекотно. Термометр покаже +28+33 градуси Цельсія.
Із наступного тижня, на початку серпня, українці відчують зниження температури повітря.