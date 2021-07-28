Через негоду світло зникло у п'яти областях

Найбільше від негоди постраждала Львівщина

Станом на ранок середи через пориви вітру, дощ та грозу сталося відключення світла у 65 населених пунктах України. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, відключення світла відбулося у п'яти областях:

Львівська – 18 населених пунктів,

Київська – 16,

Житомирська – 15,

Волинська – 10,

Чернігівська – 6.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що сьогодні більшість областей накриють дощі. Опади в середу зумовлять північні циклони Elior та Dirk.

У середу короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних та північних областях.

Вдень дощитиме в північних районах Сумської та Чернігівської областей.

Надвечір грозу із шквальним вітром синоптикиня прогнозує в західних та центральних регіонах України.

Температура повітря залишається поки що без особливих змін – буде спекотно. Термометр покаже +28+33 градуси Цельсія.

Із наступного тижня, на початку серпня, українці відчують зниження температури повітря.