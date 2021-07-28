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    Лютуватимуть циклони Elior та Dirk: прогноз погоди в Україні на 28 липня

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    Україну накриє спека з грозами: прогноз погоди на 28 липня - Лютуватимуть циклони Elior та Dirk: прогноз погоди в Україні на 28 липня
    Україну накриє спека з грозами: прогноз погоди на 28 липня
    Фото: Главком

    Температура повітря залишається поки що без особливих змін – буде спекотно

    У середу, 28 липня, Україну накриють дощі з грозами, майже у всіх областях очікуються шквалиОпади в середу зумовлять північні циклони Elior та Dirk. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «Північні циклон Elior та Dirk 28-го липня на своїх атмосферних фронтах носитимуть відрами дощі з грозами на значну частину Європи», – написала Діденко.

    У середу короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних та північних областях.

    Вдень дощитиме в північних районах Сумської та Чернігівської областей.

    Надвечір грозу із шквальним вітром синоптикиня прогнозує в західних та центральних регіонах України.

    Температура повітря залишається поки що без особливих змін – буде спекотно. Термометр покаже +28+33 градуси Цельсія.

    Прогноз погоди в Україні на 28 липня
    Прогноз погоди в Україні на 28 липня

    На сході України стовпчик термометра покаже +31+33 градуси вдень, вночі температура спаде до +15+17 градусів. У цьому регіоні весь день сонячно та без опадів.

    На півдні України вдень прогнозують +32+34 градуси Цельсія. Вночі стовпчик термометра покаже +19+21 градус. Протягом доби – грозові дощі.

    У центральних регіонах країни вдень, 28 липня, стовпчик термометра покаже +30+32 градуси Цельсія. Вночі температура знизиться до +17+19 градусів.

    На заході у середу очікують +26+28 градусів тепла. Вночі ртутний стовпчик покаже +15+17 градусів Цельсія. У регіоні прогнозують грозові дощі та шквали.

    На півночі країни вдень +27+29 градусів. Уночі очікують +18+20 градусів тепла.

    28 липня у Києві вночі та зранку пройдуть короткочасні дощі з грозами. Удень термометр покаже +28+30 градусів. Уночі температура знизиться до +18+20 градусів.

    Із наступного тижня, на початку серпня, українці відчують зниження температури повітря.

    Теги: прогноз погоди Facebook повітря Наталка Діденко
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    Лютуватимуть циклони Elior та Dirk: прогноз погоди в Україні на 28 липня