Вибух у будинку в Києві: рятувальники працювали і вночі (відео)



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Ліквідація наслідків руйнування будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 Фото: ДСНС

До проведення робіт залучено понад 400 людей

У будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в Києві, де 21 червня стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння, триває ліквідація наслідків руйнування. Рятувальники працюють цілодобово.

Станом на 06:00 на місці надзвичайної ситуації знайдено 3 загиблі особи. Евакуйовано 23 особи. Деблоковано 3 людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС, співробітники Національної поліції, психологи.

Здійснено укріплення будівельних конструкцій.

Всього для проведення робіт залучено понад 460 осіб та 70 одиниць техніки, а також кінологічний розрахунок.

Як повідомлялося, рятувальники знайшли під завалами тіла вже трьох людей, доля ще трьох невідома.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві.

До відома, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

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