Всю ніч тривала евакуація найбільших ринків Чернівців через паводок



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Паводок на Буковині: річка Прут вийшла з берегів та підтоплює місцеві ринки

У місті Червнівці річка Прут затопила найбільші ринки міста

У Чернівцях група підприємців організувала нічне чергування на Калинівському ринку через повідомлення про загрозу стихії. Вода у річці Прут поблизу ринку продовжує прибувати.

Як повідомляє molbuk.ua, за інформацією басейнового управління водних ресурсів річок Прут і Сірет, проходження найбільшого рівня води у Пруті очікується сьогодні приблизно о 8.00 з висотою 440-490 см над нулем поста, максимальна витрата води прогнозується в межах 1160-1310 м3с.

Підприємці Калинівського ринку та «Добробуту» упродовж всієї ночі вивозили товари зі своїх контейнерів. Частина з працівників базару піднімала свій товар на верхні поверхи контейнерів – щоб, у разі стихії, велика вода не дісталась до краму.

Тим часом вода у Пруті продовжує прибувати. Так, станом на 7.00 понеділка річку фіксують вже під мостом ринку.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй Facebook-сторінці оприлюднив дані про рівень води у річці Прут. За його словами, станом на 8.00 понеділка рівень становить майже 4 метри, у той час, коли критичним є показник 500 см.

Напередлдні мер Чернівців заявив про загрозу підтоплення Калинівського ринку і приватного ринку «Добробут».

Крім того, синоптики і рятувальники попереджали про ризик затоплення на Буковині. Під загрозою паводку опинилися декілька сіл.