  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Рада може зібратися на позачергове засідання, – нардеп

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дату позачергового засідання Ради поки що не визначено<br /><br /> - Рада може зібратися на позачергове засідання, – нардеп

    Дату позачергового засідання Ради поки що не визначено

    Фото з відкритих джерел

    Народні депутати планують розглянути постанову про звернення до Конгресу США

    Верховна Рада може провести позачергове засідання в п'ятницю, 18 червня. Про це повідомив у своєму Telegram-каналінародний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура.

    «Швидше за все в п'ятницю буде позачергове пленарне засідання щодо Проєкту постанови про звернення ВР до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (реєстр. № 5380)», – написав він.

    Не виключено, що цього тижня, у четвер може відбутись позачергове засідання, яке ініціюватиме президент Володимир Зеленський. На ньому можуть розглянути оборонні законопроєкти – про національний спротив, про критичну інфраструктуру, з пакета діджиталізації – законопроєкт про пейперлес, а також ще низку ратифікацій, що потребують розгляду.

    На годині запитань до уряду цього тижня пропонують заслухати звіт міністра енергетики Германа Галущенка про підготовку до опалювального сезону та щодо поточних питань – ситуація з «Енергоатомом», обшуки в «Нафтогазі», стратегічні плани нового міністра.

    Тим часом, президент Володимир Зеленський ветував законопроект №4651 про повернення в'язниці за брехню у деклараціях. Замглави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко пояснив причини.

    Теги: Верховна Рада США депутат Володимир Зеленський президент Олександр Корнієнко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рада може зібратися на позачергове засідання, – нардеп