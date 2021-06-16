Рада може зібратися на позачергове засідання, – нардеп

Дату позачергового засідання Ради поки що не визначено

Народні депутати планують розглянути постанову про звернення до Конгресу США

Верховна Рада може провести позачергове засідання в п'ятницю, 18 червня. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура.

«Швидше за все в п'ятницю буде позачергове пленарне засідання щодо Проєкту постанови про звернення ВР до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (реєстр. № 5380)», – написав він.

Не виключено, що цього тижня, у четвер може відбутись позачергове засідання, яке ініціюватиме президент Володимир Зеленський. На ньому можуть розглянути оборонні законопроєкти – про національний спротив, про критичну інфраструктуру, з пакета діджиталізації – законопроєкт про пейперлес, а також ще низку ратифікацій, що потребують розгляду.

На годині запитань до уряду цього тижня пропонують заслухати звіт міністра енергетики Германа Галущенка про підготовку до опалювального сезону та щодо поточних питань – ситуація з «Енергоатомом», обшуки в «Нафтогазі», стратегічні плани нового міністра.

Тим часом, президент Володимир Зеленський ветував законопроект №4651 про повернення в'язниці за брехню у деклараціях. Замглави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко пояснив причини.