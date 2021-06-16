Скандально відома дружина Лещенка записала DJ-сет на заводі Миколаєва (відео)

Раніше українська діджейка Анастасія Топольська виступила в одному із клубів Москви

Дружина екснардепа Сергія Лещенка DJ Nastia Анастасія Топольська записала діджей-сет на стапелях Миколаївського суднобудівного заводу.

Зазначимо, на базі цього заводу заплановане створення індустріального парку.

Миколаївський суднобудівний завод є однією з найбільших суднобудівних компаній, розташованих в Україні, яка зосереджена на морському суднобудуванні. Суднобудівний завод був заснований ще у далекому 1897 році. За час свого існування компанія побудувала понад тисячу кораблів та суден різного типу та призначення. Суднобудівний завод був багатопрофільним суднобудівним підприємством, який пропонував серійне виробництво суден водотоннажністю до 120 000 тонн.

Як відомо, 8 травня Топольська виступила в одному з нічних клубів Москви. Сам ексжурналіст Лещенко назвав виступ дружини в Росії «підтримкою жертв путінського режиму».

Також Топольська опублікувала відео з московського клубу Mutabor, де раніше анонсувала участь у «секс-позитивній вечірці». Вона постала в новому сценічному образі – Sheis, вбравшись у латексний чорний комплект.

Нагадаємо, це не перший виступ Топольської в Москві після початку російської агресії. 7 грудня 2019 року DJ Nastya вже виступала в клубі «Мутабор».

Сергій Лещенко та його дружина, яка розважала публіку у Москві, стали героями курйозних фотожаб.