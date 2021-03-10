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    В Івано-Франківську через «червону зону» зупиняють тролейбусний рух

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    В Івано-Франківську через &laquo;червону зону&raquo; зупиняють тролейбусний рух - В Івано-Франківську через «червону зону» зупиняють тролейбусний рух
    В Івано-Франківську через «червону зону» зупиняють тролейбусний рух

    Автобусний рух в Івано-Франківську дозволено в режимі спецперевезень

    З завтрашнього дня, 11 березня, через обмеження «червоної зони» Івано-Франківськ зупиняє тролейбусний рух. При цьому автобуси будуть працювати в режимі спеціальних перевезень.

    Про це у Facebook заявив мер міста Руслан Марцінків.

    За його словами, поліція винесла припис на роботу тролейбусів.

    «Мовляв, умови перевезення в них не відповідають вимогам карантину. Тому через зміни в постанові Кабінету міністрів України ми змушені зупинити тролейбусний рух у нашій міській громаді завтра, 11 березня», – зазначив Марцінків.

    Він додав, що автобусний рух дозволено в режимі спецперевезень.

    «Тому замість тролейбусів ми ставимо на рейси автобуси. Але через це кількість автобусів на звичайних рейсах відповідно зменшиться», – додав мер.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в регіонах «червоної зони» адаптивного карантину заборонили роботу громадського транспорту. Зокрема, заборонено регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення.

    При цьому дозволена робота службового транспорту, а також перевезення легковими авто – не більше 5 осіб в салоні.

    В Україні за минулу добу, 9 березня, виявили 6 377 випадків коронавірусної хвороби. Також 5 687 людей одужали, а 219 – померли від ускладнень. Варто відзначити, що це вперше з 21 січня, коли в Україні зафіксували понад 200 летальних випадків від коронавірусу за добу. Також за добу госпіталізували 1 904 пацієнтів із підозрою або діагнозом Covid-19.

    За даними Worldometers, Україна на 17 місці у світі за кількістю померлих від Covid-19.

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid-19 в Україні.

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу.

    10 березня Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл на карантинні зони. Відтепер у «червоній» зоні – чотири області, у «помаранчевій» – дев’ять.

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    Теги: громадський транспорт Івано-Франківськ поліція хвороби Руслан Марцінків перевезення
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