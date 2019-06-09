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    Червоний Хрест доставить до Венесуели дев'ять траншів гуманітарної допомоги

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    Червоний Хрест доставить до Венесуели дев'ять траншів гуманітарної допомоги

    Ніколас Мадуро і Міжнародна федерація Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФКК) погодили протокол, який буде регулювати доставку і розподіл у країні нових партій гуманітарної допомоги.

    У найближчі тижні в Венесуелу надійдуть дев'ять траншів гумдопомоги від Міжнародної федерації Червоного хреста і Червоного півмісяця, повідомляє DW.

    Відзначається, що глава Венесуели Ніколас Мадуро і Міжнародна федерація Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФКК) погодили протокол, який буде регулювати доставку і розподіл у країні нових партій гуманітарної допомоги.

    Відповідну «дорожню карту» у п'ятницю, 7 червня, в МЗС Венесуели підписали міністр закордонних справ Хорхе Арреаса, міністр охорони здоров'я Карлос Альварадо і глава офісу Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у Венесуелі Нельсон Кастаньо.

    Представник гуманітарної організації назвав узгоджений документ «великим кроком» в напрямку подолання національної кризи, що виражається, зокрема, через брак ліків і лікарень, що функціонують. Транші надійдуть через Італію і Панаму.

    Між тим Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ оон) та Міжнародна організація з міграції (МОМ) повідомили, що кількість венесуельців, які залишили країну досягло 4 мільйонів.

    Як повідомлялося, Сполучені Штати довгий час виступають за усунення режиму Ніколаса Мадуро, який має тісні зв'язки з Росією. Вашингтон разом з іншими країнами демократичного західного світу підтримує тимчасового президента Хуана Гуайдо, а також проведення демократичних виборів нового глави держави.

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