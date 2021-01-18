«Чесно та прозоро». Зеленський відреагував на зменшення тарифів на газ
Зеленський зазначив, що ціни на газ для населення знизяться на понад 30%
Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалену урядом постанову щодо зменшення тарифів на газ для населення, повідомили в пресслужбі Офісу президента.
Глава держави впевнений, що тарифи на комунальні послуги повинні бути соціально справедливими, а ринок газу має працювати за стандартами прозорої торгівлі та чесної конкуренції.
«За прийнятим рішенням ціни на газ для населення знизяться на понад 30 %. Ми разом працювали, аби знайти механізми для цього. Це рішення також спонукатиме гравців ринку працювати чесно та прозоро й насамперед турбуватися про свого клієнта, тобто простого українця», – зазначив Зеленський.
Він додав, що постанова уряду тимчасова, але відіграє важливу роль у встановленні справедливого ринку газу.
Уряд України 18 січня ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Тарифи знизили до 6,99 гривень за кубометр. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, середня платіжка за газ буде менша на 500 гривень.
У п'ятницю, 15 січня, в містах України відбулася всеукраїнська акція «Стоп тарифний геноцид». Учасники акції протестували проти підвищення тарифів на газ і його транспортування. Люди перекривали рух на важливих дорогах державного значення, а також штурмували обласні ради.