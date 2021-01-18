«Чесно та прозоро». Зеленський відреагував на зменшення тарифів на газ

Уряд України 18 січня ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців

Уряд України 18 січня ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців

Зеленський зазначив, що ціни на газ для населення знизяться на понад 30%

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалену урядом постанову щодо зменшення тарифів на газ для населення, повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Глава держави впевнений, що тарифи на комунальні послуги повинні бути соціально справедливими, а ринок газу має працювати за стандартами прозорої торгівлі та чесної конкуренції.

«За прийнятим рішенням ціни на газ для населення знизяться на понад 30 %. Ми разом працювали, аби знайти механізми для цього. Це рішення також спонукатиме гравців ринку працювати чесно та прозоро й насамперед турбуватися про свого клієнта, тобто простого українця», – зазначив Зеленський.

Він додав, що постанова уряду тимчасова, але відіграє важливу роль у встановленні справедливого ринку газу.

Уряд України 18 січня ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Тарифи знизили до 6,99 гривень за кубометр. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, середня платіжка за газ буде менша на 500 гривень.

У п'ятницю, 15 січня, в містах України відбулася всеукраїнська акція «Стоп тарифний геноцид». Учасники акції протестували проти підвищення тарифів на газ і його транспортування. Люди перекривали рух на важливих дорогах державного значення, а також штурмували обласні ради.