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    «Чесно та прозоро». Зеленський відреагував на зменшення тарифів на газ

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    <span>Уряд України 18 січня ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців</span> - «Чесно та прозоро». Зеленський відреагував на зменшення тарифів на газ
    Уряд України 18 січня ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців
    Фото: Офіс президента

    Зеленський зазначив, що ціни на газ для населення знизяться на понад 30%

    Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалену урядом постанову щодо зменшення тарифів на газ для населення, повідомили в пресслужбі Офісу президента.

    Глава держави впевнений, що тарифи на комунальні послуги повинні бути соціально справедливими, а ринок газу має працювати за стандартами прозорої торгівлі та чесної конкуренції.

    «За прийнятим рішенням ціни на газ для населення знизяться на понад 30 %. Ми разом працювали, аби знайти механізми для цього. Це рішення також спонукатиме гравців ринку працювати чесно та прозоро й насамперед турбуватися про свого клієнта, тобто простого українця», – зазначив Зеленський.

    Він додав, що постанова уряду тимчасова, але відіграє важливу роль у встановленні справедливого ринку газу.

    Уряд України 18 січня ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Тарифи знизили до 6,99 гривень за кубометр. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, середня платіжка за газ буде менша на 500 гривень.

    У п'ятницю, 15 січня, в містах України відбулася всеукраїнська акція «Стоп тарифний геноцид». Учасники акції протестували проти підвищення тарифів на газ і його транспортування. Люди перекривали рух на важливих дорогах державного значення, а також штурмували обласні ради.

    Читайте також: Українці повстали проти нових тарифів. Яка головна помилка споживачів?
    Теги: газ тарифи Нафтогаз України комуналка Володимир Зеленський протести у Києві
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