«Купувати газ в росіян? Це дно». Вітренка висміяли в соцмережах

Вітренко написав, що після військової агресії Росії проти України психіка українців особливо чутлива

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії. Про таку ідею він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

Політик пропонує знайти незалежні компанії в РФ, які продаватимуть газ за нижчими цінами. Така ідея Вітренка не сподобалася відомим політикам, експертам та звичайним українцям. У мережі Facebook вони висловили своє обурення щодо газу з Росії.

Згодом Юрій Вітренко почав виправдовуватися, що після військової агресії Росії проти України психіка багатьох із нас є особливо чутливою до питань, які пов’язані з Росією.

«Сумно спостерігати, як зараз відкриті російські агенти та навіть вже «консерви» запускають хвилю «обурення» щодо моїх слів про необхідність тиску на Газпром/РФ щоб були перенесені точки передачі газу для європейських покупців газпромівського газу із західного кордону України на східний, і щоб був розблокований експорт газу з Росії незалежними видобувниками та експорт газу з Центральної Азії», – написав він на своїй сторінці в мережі.

Українці знову висловили свою незгоду. Вони наголосили, що незалежних компаній в Росії не існує. Також користувачі соцмереж зазначили, що Юрій Вітренко знищує ринок газу.

«Прямий експорт з Росії – це взагалі дно», «бесплатний сир» в путiнськiй мишоловцi», «будь-яка співпраця з росіянами закінчується війною», «купувати газ в росіян? Невже знову пхаєте Україну в газовий зашморг?», – коментують у соцмережах.

Наприклад, колишній народний депутат Володимир Ар’єв пише: «В роботі з РФ не може бути незалежних компаній. Там ціна на газ може бути тільки політичною, а не ринковою. І поки РФ не забереться з Криму і Донбасу, навіть розмови про відновлення закупівлі енергоносіїв не можна відновлювати категорично».

Колишній народний депутат Віктор Уколов додає: «Дивно, але ми мабуть читаємо різні джерела. Я не бачу хвилі обурення тим, що Україна має чинити тиск на Газпром – тобі навіть вдячні за це. Але є реальне обурення пропозицією організувати прямі покупки газу з Росії. Бо це дає Москві важіль для тиску на Україну. Запропонований тобою «експорт газу з Росії незалежними видобувниками» не розшифровується. Назви хто ці видобувники, щоб ми могли переконатись, що вони існують і є «незалежними».

Економіст Борис Кушнірук: «У Вас просто все було звалено до однієї купи. Перенесення точки передачі газу на східні кордони – цим потрібно займатися. А от щодо питання купівлі газу у російських компаній – так і зараз незалежні торгівці газом це можуть робити. Але кремлівські можновладці хочуть міждержавних рішень, щоби відновити залежність України від постачань газу».

Головний редактор газети «Кримська світлиця» Андрій Щекун зазначив, що російський газ під будь-яким соусом для України – це бути колонією: «Наш український вибір – бути вільними! А ваше завдання на цій посаді – зрозуміти, і мізки в інший бік повернути, і почати діяти, а не казки розказувати тут у соціальних мережах».

Нагадаємо, «Нафтогаз» 2020 року надав «Газпрому» послуги з організації транспортування природного газу територією України на $2,1 млрд. Також «Нафтогаз» додатково надав «Газпрому» послуги з використання української ГТС, за які отримує більш ніж $30 млн.

Як повідомлялося, «Газпром» на початку 2021 року скоротив транзит газу через Україну майже на третину.