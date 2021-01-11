Українці повстали проти нових тарифів. Яка головна помилка споживачів?

Гарячі точки на газовій карті. Головний вибух ще попереду?

Новий рік в Україні почався з надзвичайної події в газовій галузі. Майже три тисячі домогосподарств залишилися без газопостачання через вибух магістрального трубопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» поблизу села Калайдинці Лубенського району на Полтавщині. Техногенна аварія привернула увагу всіх ЗМІ. Пожежу рятувальникам вдалось загасити за кілька годин. Згодом було поновлено також транзит палива.

Але на горизонті у газовиків визріла масштабніша проблема, і точка вибуху у цьому випадку вже не одна.

З початку нового року країною прокотилися протести. Посеред зими і свят людей вивели на вулицю нові газові тарифи. В вони почали діяти з 1 січня. Рекордно високі ціни на газ для населення разом з новим тарифом на доставку цього палива для більшості споживачів означають, що тепер доведеться платити понад 10 грн за кубічний метр.

Для порівняння, ще пів року тому вартість газу для населення була майже втричі нижча.

Тепер жителі з різних областей вимагають скасування нових цін: учасники акцій виходять з плакатами з написами «Ні підняттю цін на газ!», скандують «Ганьба».

Хроніка «новорічних» газових протестів:

4 січня обурені жителі газоносної Полтавщини перекрили трасу Київ–Харків.

6 січня - на Буковині люди зупинили рух на трасі національного значення, що знаходиться на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей.

7 січня тарифні протести прокотилися Харківщиною – там також перекрили трасу через зростання цін в регіоні, який завжди був лідером газовидобувної галузі України.

8 січня біля управління газового господарства відбулася сходка жителів Чутівської та Скороходівської об’єднаних громад Полтавщини.

9 січня в Глобино на мітинг вийшли понад 500 громадян, готових до радикальних дій, звучала ініціатива навіть перекриття залізничних колій.

10 січня у селищі Високий Харківського району люди з плакатами «Stop геноцид», «Люди не бидло» перекрили трасу, вимагаючи зниження комунальних тарифів.

10 січня у місті Оріхів Запорізької області місцеві мешканці вийшли на акцію проти підвищення комунальних тарифів і за збереження пільг.

10 січня на Сумщині люди прийшли на центральні площі шести міст – Сум, Шостки, Конотопа, Охтирки, Глухова та Тростянця.

12 січня обіцяють почати акцію протесту жителі Закарпаття.

Цілком зрозуміло, що на початку лютого, коли люди, які опалюють газом свої оселі, отримають нові платіжки із захмарними сумами, протести набудуть нової сили. Нині активісти вже організовуються через соціальні мережі.

З 1 січня газопостачальні компанії підняли ціну на газ для населення. Паливо в середньому подорожчає на одну на гривню за кубометр порівняно з ціною у грудні. Тарифи ж у більшості облгаззбутів коливаються в межах 8,91 грн за кубічний метр («Полтавагаз збут») і до 9,93 грн («Чернівцігаз збут») – ціна враховує ПДВ, але без вартості послуги за розподіл, тобто за доставку. Для порівняння: в грудні облгаззбути продавали газ населенню в середньому по 8,8 грн за куб – ціна у різних областях була в діапазоні 7,92 - 9,05 грн.

Варто звернути увагу, що протестують люди не лише в Чернівецькій області, де газ подорожчав найбільше – до 9,93 грн за кубічний метр, але й на Полтавщині, де ціна майже на гривню менша (8,91 грн). Це свідчить про те, що для більшості власників домогосподарств (це переважно селяни) тариф що 8, що 10 грн – непідйомний.

Полтавщина

Полтавці мітингували проти газових тарифів (фото: kolo.news)

4 січня обурені жителі сіл Оржицького та Пирятинського районів дві години блокували рух на трасі Київ–Харків. Всього в акції взяли участь близько 300 осіб. Трасу також блокували жителі міста Лубни, люди вимагали знизити ціну.

Газ жителям Полтавської області постачають чотири компанії:

Найбільше клієнтів у постачальної компанії «Полтавагаз Збут». У неї ціна не найвища у регіоні: на січень 8,91 грн за кубометр (з ПДВ і без вартості послуги за доставку). Тариф за доставку газу компанією «Полтавагаз» – 2,32 грн за кубометр.

Торговий дім «Лубнигаз»: ціна газу на січень 8,98 грн (з ПДВ, без вартості послуги за доставку). Плюс тариф за доставку газу АТ «Лубнигаз» – 2,94 грн за куб.

ТОВ «Кременчукгаз трейдінг»: ціна на січень 7,64 грн (з ПДВ, без вартості послуги за доставку). Плюс тариф за доставку газу ПрАТ «Кременчукгаз» – 0,47 грн за куб.

ТОВ «Кременчукгаз постачання»: ціна на січень 8,5 грн (з ПДВ, без вартості послуги за доставку). Плюс тариф за доставку газу ПрАТ «Кременчукгаз» – 0,47 грн за куб.

Буковина

Протест біля Чернівцігазу: люди вимагали скасувати платіжки за транспортування газу

6 сiчня на Буковині люди перекрили трасу національного значення, що знаходиться на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей. Обурені мітингувальники не пропускали жоден транспортний засіб. Близько 25-30 людей безперервно рухалися пішохідним переходом. «Людей не влаштовує підняття тарифів на газ», ─ поінформували у поліції.

Населенню області газ постачають дві компанії.

ТОВ «Чернівцігаз збут»: ціна на січень 9,92 грн (з ПДВ, без вартості послуги за доставку). Плюс тариф за доставку газу компанією «Чернівцігаз» – 1,94 грн за кубометр.

ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія»: ціна на січень 9,0 грн (з ПДВ і без вартості послуги за доставку). Плюс тариф за доставку газу «Чернівцігаз» – 1,94 грн за кубометр.

Харківщина

На Харківщині люди перекрили дорогу через підвищення тарифів (Фото: Суспільне)

7 січня жителі міста Валки на Харківщині перекрили трасу Харків-Київ через те, що з 1 січня зросли ціни на газ та його транспортування. Люди безперервно переходили дорогу і скандували «Ганьба!».

Населенню області газ постачає ТОВ «Харківгаз збут»: ціна на січень 9,9 грн (з ПДВ і без вартості послуги за доставку). Плюс тариф за доставку газу АТ «Харківгаз» – 2,28 грн.

Лето красное пропели

До прикладу: якщо домогосподарство на Харківщині споживає на опалення 400 кубічних метрів газу на місяць, то господарю доведеться заплатити за газ 3960 грн (9,9 грн * 400 куб м = 3960 грн). Плюс до цієї суми потрібно додати вартість доставки – це ще 912 грн (2,28 грн * 400 = 912 грн ). Отже, всього у січні доведеться сплатити 4 872 грн.

Звісно, що багатьом така сума тепер не по кишені. Раніше «Главком» попереджував про таку ситуацію: пояснював споживачам, які реальні можливості зменшити платежі пропонує їм новий ринок газу. Споживачі, які не ловили гав улітку, а прислухалися до цих порад, скористалися літніми акційними цінами своїх постачальників.

Нагадаємо, в серпні багато компаній проводили акції з продажу газу на зиму за ціною близько 4,5-4,9 грн за кубометр. Ощадливі українці могли зарезервувати для себе будь-який об’єм газу і використовувати його протягом опалювального сезону. Укласти договір на участь в акції можна було за телефоном Контакт-центру збутової компанії, у Центрах обслуговування клієнтів чи у відділеннях облгаззбутів.

Нові правила ринку також дозволяють змінювати постачальника – відповідні документи можна було направити через сайт обраної компанії. Про це «Главком» також неодноразово розповідав, акцентуючи на тому, що для зміни постачальника знадобляться: підтвердження права власності на об`єкт споживача, паспорт, індивідуальний податковий номер (ідентифікаційний код), заяву й останню платіжку за розподіл газу, в якій зафіксовано ідентифікаційний ЕІС-код для домогосподарства – це новий атрибут на ринку газу для населення.

«Главком» також попереджав, що взимку ціни на газ різко поповзуть вгору. Але до порад прислухалися одиниці, мабуть, тому, що більшість українців віддає переваги не інформації, яка є корисною для сімейного бюджету, а веселим серіалам («Свати» і т.д.) та безкінечним шоу у стилі «Говорить Україна» та «Стосується кожного»…

Та це був «ліричний» відступ.

А тепер про те, як тепер, посеред зими, можна знизити платежі за газ.

Чи є спосіб щось змінити?

Сьогодні в Україні нараховується понад 50 постачальників газу і домогосподарства можуть укласти договір із будь-яким із них. Попередній постачальник не має права затримувати споживача, єдина вимога: потрібно врегулювати заборгованість – розрахуватися чи реструктуризувати її. Процедура переходу від одного постачальника до іншого спрощена: це можна зробити як онлайн, так і у відділеннях газових компаній.

Низка постачальників, які почали свою діяльність після запуску роздрібного ринку газу для населення (з 1 серпня 2020 р.) і тепер пропонують нижчі ціни, адже вони зацікавлені у

залученні клієнтів, тому часто демпінгують. Як довго це триватиме – питання, але поки що цим можна скористатися.

«Главком» писав про те, що найнижчу ціну в січні пропонує ТОВ «Мегаватт Енерго» – 7,05 грн (у грудні – 6,22 грн). Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» також активно демпінгує, але й вона поступово піднімає ціни: у січні до 7,22 грн за куб (в грудні 6,33 грн).

Постачальник останньої надії – ГП «Нафтогаз України» в січні продаватиме газ по 7,65 грн за кубометр (у грудні – 6,77 грн).



А от плату за розподіл, тобто за доставку газу, знизити не можна, адже тарифи операторам газорозподільної системи (облгазам) затверджує державний Регулятор (НКРЕКП). Тому тут питання до регулятора, а не до обслуговуючої компанії.

З 1 січня Регулятор підняв вартість послуги за доставку газу в середньому майже в 1,6 раза порівняно з груднем. Отже, в платіжці від оператора газорозподільної системи в графі «плата за розподіл (доставку) природного газу» стоятиме більша цифра. Загалом в Україні працює 43 оператори газорозподілу.

«Нафтогаз» агресивно захоплює ринок

Найбільш активно споживачі переходять до Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». За п’ять місяців, тобто з моменту запуску ринку газу для побутових споживачів, її клієнтами вже стали 300 тис домогосподарств (загалом вже є 550 тис. клієнтів). Це результат жорсткого демпінгу, який собі може дозволити компанія-монополіст. Захопивши свою частку ринку, її цінова політика навряд чи буде такою ж ліберальною. Але споживачеві варто пам’ятати, що правила ринку дозволяють, як перейти до нового постачальника, так і піти від нього у разі незадоволення ціною чи якістю послуги.

Загалом в Україні 12,5 млн побутових споживачів газу. 70% з них обслуговують облгаззбути (Регіональною газовою компанією Дмитра Фірташа) – це понад 9 млн домогосподарств. «Нафтогаз» активно завойовує саме ту частину ринку, яка традиційно належить облгазам.

«Зараз наша частка ринку становить 4%. Але на 2021 рік заплановане масштабне розширення», – переконують у «Нафтогазі».

Наталка Прудка, «Главком»