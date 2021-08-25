Стало відомо, скільки дітей народилось у Києві в День Незалежності

24 серпня у Києві хлопчиків народилося більше, ніж дівчаток

24 серпня, в День Незалежності України, у столиці народилося понад 60 дітей, більшість з них - хлопчики. Про це повідомила УНН керівник пресслужби Департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Наталія Вишневська.

«У День Незалежності України, 24 серпня, народилося 64 дитини, з них 33 хлопчики та 31 дівчинка», – сказала вона.

Нагадаємо, за 30 років незалежності в Україні народилося понад 13,6 млн дітей.

Повідомлялося, що хлопчиків буде народжуватися значно менше.

За інформацією Держслужби статистики України, населення України стрімко скорочується, при цьому від початку 2021 року смертність у державі зросла на чверть.

В Україні середня тривалість життя нижча, ніж на планеті, враховуючи Африку.

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