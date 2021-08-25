Україна на День Незалежності втратила ще одного бійця. Штаб назвав ім'я

В'ячеслав Пітько – сьома бойова втрата ЗСУ з початку серпня

На Донбасі у День незалежності, 24 серпня, загинув ще один український військовий – старший сержант В'ячеслав Пітько. Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування «Схід».

«З сумом повідомляємо, що вчора, під час несення служби на взводному опорному пункті, від ворожої кулі загинув старший сержант В'ячеслав Павлович Пітько. Це непоправна втрата для країни, для армії, для сім'ї, друзів і побратимів», – йдеться в повідомленні.

Командування зазначає, що загиблий гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України.

Кам’янська міська рада Дніпропетровської області повідомила, що Пітько – 1972 року народження, проходив службу за контрактом з липня 2019 року. Служив командиром відділення 74-го розвідувального батальйону.

Загинув 24 серпня від обстрілу позицій Збройних сил України зі стрілецької зброї. Вдома у загиблого залишилися дружина, 10-річна донька та брат.

Поховають військового 27 серпня о 10:00 на Алеї Слави військового цвинтаря по вул.Весняній (Соцмісто) у місті Кам’янському.

В'ячеслав Пітько – сьома бойова втрата ЗСУ з початку серпня.

Раніше повідомлялося, що вчора, 24 серпня, на сході України загинув 38-річний уродженець Борисполя, що на Київщині, Олександр Аксьонов.

24 серпня російські найманці зі стрілецької зброї обстрілювали позиції ЗСУ біля Новомихайлівки.

Як відомо, 22 серпня, на Донбасі в результат ворожого обстрілу загинув лейтенант Юрій Михайлов.

19 серпня снайпер під Луганськом убив командира мотопіхотинців Василя Островського.

7 серпня від обстрілу з ПТРК під Донецьком загинув молодший сержант Ярослав Семеняка із 58-ї омпбр.

10 серпня помер у шпиталі від поранення, отриманого на Донеччині, боєць 54-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ Олексій Кайданович.

16 серпня від кулі ворожого снайпера на фронті загинув старший солдат Артем Мазур із 28 омбр.