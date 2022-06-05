Чи натисне Путін «червону кнопку»: радник голови МВС оцінив нові погрози

Своїми погрозами російський президент намагається підняти ставки

Президент Росії Володимир Путін, погрожуючи завдати ядерний удар, насправді, побоїться втілити свої погрози у життя. Таку думку висловив радник міністр внутрішніх справ України Вадим Денисенко е ефірі телемарафону.

«Насправді він побоїться робити будь-який ядерний удар. І це насправді треба доносити до наших друзів закордону», – каже він.

За словами Денисенка, Путін, погрожуючи натиснути «червону кнопку», звичайно, блефує і бреше.

«Ніколи в житті він не випустить ядерної ракети, але, на жаль, багато хто в світі достатньо серйозно ставиться до цієї брехні з боку Путіна. Він знову піднімає ставки і, на жаль, у нас є застороги, що певні країни та лідери можуть почати достатньо довго думати та обговорювати правду чи не правду говорить Путін», – пояснює радник міністра.

Коментуючи заяву, яку зробив Путін у неділю після ранкового обстрілу Києва, де той погрожував світу «адекватними відповідями», якщо Україні буде надана зброя. Денисенко вважає цю заяву Путіна для України «дуже поганим сигналом».

«Я дуже хвилююся, що наразі низка країн почне сумніватися, чи надавати нам зброю, чи ні, коли, у яких кількостях», – додав радник міністра.

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня, президент Росії Володимир Путін пригрозив Україні новими ударами, якщо країна отримає ракети дальньої дії. У інтерв'ю на пропагандистському каналі «Росія 1» він сказав, що Москва битиме по тих об'єктах, які ще не були атаковані.

1 червня президент США Джо Байден повідомив, що його країни таки передасть Україні реактивні системи залпового вогню Himars.

Як відомо, що українська влада давно просить про відправку Збройним силам України реактивних систем залпового вогню MLRS. Водночас США бояться, що Україна випускатиме їх по території Росії. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський запевнив, що українські військові не мають наміру атакувати територію Російської Федерації реактивними системами залпового вогню, які може отримати від США. Цю зброю Україна використовуватиме виключно для захисту від російських окупантів.



