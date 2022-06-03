Кремль знову погрожує ядерною війною

Заяви Мєдведєва прозвучали після інформації про надання США Україні реактивних систем залпового вогню Himars

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв знову почав лякати ядерною війною. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera.

«Коли кажуть, що це неможливо, тому що неможливо ніколи завжди помиляються. Тим більше, що ядерна зброя вже була застосована в історії людства. І зробили це не хтось інший, як американці», – цитує слова Медведєва ТАСС.

З погляду заступника голови Ради безпеки РФ, необхідно зробити все, щоб «ядерний колапс ніколи не трапився на Землі».

За його словами, важливо, щоб ті чи інші держави ухвалювали всі рішення «на холодну голову» з урахуванням усіх реалій. Він також додав, що Росія може застосувати ядерну зброю лише за певних умов.

«Росія відповідає на ядерний удар у разі, якщо вона зазнала ядерного удару, якщо вона зазнала такої атаки або якщо атакована її так звана критична інфраструктура, або в тому випадку, якщо Росія зазнала удару звичайними озброєннями, але цей удар носить такий характер, що він загрожує існуванню самої держави», – пояснив Медведєв.

Зазначимо, що Росія побоюється зброї, яку Україні обіцяють надати міжнародні партнери. Отримавши Himars, Україна підвищить та посилить здатність своєї армії знищувати російську армію. Україна збільшить кількість боєприпасів та ймовірність завдати шкоди. Це зброя, яка може знищити цінні цілі російської армії.

Українська влада ж запевнила, що застосовуватися зброя буде лише на російських об'єктах усередині України, не запускаючи ракети на територію Росії.

На сьогодні Україна потребує більше важкого озброєння: високоточні ракети, ППО та реактивні системи залпового вогню MLRS.

Як повідомлялося, США передадуть Україні системи ППО Patriot, що допоможуть закрити небо. До слова, про необхідність розміщення зенітних ракетних комплексів Patriot на території України голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв у інтерв’ю журналу Time ще у квітні минулого року.