Російські пропагандисти погрожують Заходу ядерною війною. Чи є реальною загроза?

Кремль шантажує Захід, щоб змусити його обмежити військову допомогу Україні

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Российские пропагандисты начали открыто угрожать Западу ядерной войной. Реальна ли такая угроза?

Понятно, что это не инициатива Симоньян или Соловьева. Они просто говорящие головы военной пропаганды, транслирующие утверждённые в путинской администрации месседжи. Значит решение о том, чтобы грозить ядерной войной принято на уровне кремлевских кураторов. Для чего это нужно Кремлю?

1. Россиянам посылается месседж: не дрейфте, мы самые крутые, если надо, всех атомными бомбами порвем. Это может работать только на самую агрессивно безмозглую часть зрителей. Однако они – опора режима и ядро телепотребителей. Да и сам Путин не далеко от них ушел. Организаторы пропаганды работают на свою целевую аудитории, а, главное, на своего зрителя «номер один» и поэтому несут воинственную радиоактивную пургу.

2. Западную аудиторию, которой все эти апокалиптические призывы к ядерной войне заботливо переводят местные СМИ, пугают: если ваши правительства будут помогать Украине, отморозок-Путин потянется к ядерному чемоданчику. Кремль шантажирует Запад, чтобы заставить его как-то ограничить военную помощь Украине.

Таким образом пока мы имеем дело с информационной кампанией, которая отнюдь не свидетельствует о каком-то реальном намерении Путина начать ядерную войну. Однако эта кампания может со временем сформировать у него такую решимость.

Я помню пик холодной войны в первой половине 80-х, когда отношения СССР с Западом были немногим лучше, чем сейчас. Однако даже советская пропаганда подавала ядерную войну как самое страшное, недопустимое зло. Ни один советский телеведущий не стал бы всерьез рассуждать о победе в ней. Путинская пропаганда переплюнула советскую. Теперь ядерная война легализована как возможный и даже вероятный путь к военной победе над Западом. Какие бы цели изначально не задал Кремль пропагандистам, сейчас фактически они приучают народ и власть, которая не только заказчик, но и потребитель их пропаганды, к этой мысли.

Оказывая военную помощь Украине, Запад не приближает ядерную войну, а защищает мир от ее угрозы. Катастрофы удастся избежать только, как можно скорее разгромив путинскую армию вторжения, чтобы Путин потерял власть, не успев решиться нажать «красную кнопку».

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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