Стало відомо, скільки «ухилянтів» попалося на кордоні від початку війни

Затримали понад 3 200 чоловіків під час спроби втекти з України

Українські прикордонники від початку повномасштабного російського вторгнення затримали 3 250 чоловіків, які ухилялися від мобілізації, з них при спробі виїхати за підробленими документами – 900. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише «Укрінформ».

«На зеленій ділянці кордону, це поза межами пунктів пропуску, з 24 лютого нами було затримано 3 250 таких осіб. Крім того, були спроби виїхати за межі України через пункти пропуску, використовуючи підробні документи. Таких було виявлено 900 осіб», – сказав Демченко.

Він нагадав, що «ухилянти» та зловмисники, які допомагають їм в перетині кордону, вигадують різні схеми. Одна з них нещодавно була викрита прикордонниками Західного загону.

«За легендою організатора цієї схеми, чоловіки мали виїжджати за межі України як водії для перевезення вантажів. Його клієнтами були українці призовного віку і ті хто підпадав під загальну мобілізацію», – розповів Демченко.

За його словами, зловмисника було затримано в пункті пропуску Шегині під час спроби вивезти з країни чоловіка. За послуги організатор схеми мав отримати 20 тис. грн.

Нагадаємо, прокуратура «спакувала» шахраїв під час переправи військовозобов'язаних за кордон.

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