  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Нардепи збираються спростити собі виїзд за кордон
рус
    Політика

    Нардепи збираються спростити собі виїзд за кордон

    Нардепи збираються спростити собі виїзд за кордон
    фото: Верховна Рада

    Дипломатичний паспорт пропонують видавати на всю каденцію

    Народні депутати зареєстрували законопроєкт, який стосується використання дипломатичного паспорта. Цей документ дозволить виїздити за кордон народним обранцям за спрощеною процедурою, йдеться на сайті Верховної Ради.

    Ініціаторами законопроєкту вказані понад 60 чинних народних обранців – представників різних політичних сил. Термін дії дипломатичного паспорта пропонують встановити 5 років.

    Таким чином, згідно з ініціативою, паспорт діятиме не лише на термін відрядження, а на всю депутатську каденцію. Весь цей час документ може зберігатись у депутата, а повертати його слід до 10 днів після припинення повноважень.

    Таким чином, під час перетину кордону буде достатньо дипломатичного паспорта. Працівники ДПСУ не зможуть вимагати у нардепів український паспорт або інші документи.

    Є нюанси, відрядження має бути погоджене з головою Верховної Ради, першим віцеспікером або віцеспікером. Також політики мають подати протягом тижня звіт про відрядження – звісно, після повернення.

    Читайте також: Кабмін дозволив виїзд чоловіків за кордон: хто саме і на який час може залишати Україну
    Теги: росія окупанти Верховна Рада депутат війна паспорт документи Україна кордон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нардепи збираються спростити собі виїзд за кордон