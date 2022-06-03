Нардепи збираються спростити собі виїзд за кордон

Дипломатичний паспорт пропонують видавати на всю каденцію

Народні депутати зареєстрували законопроєкт, який стосується використання дипломатичного паспорта. Цей документ дозволить виїздити за кордон народним обранцям за спрощеною процедурою, йдеться на сайті Верховної Ради.

Ініціаторами законопроєкту вказані понад 60 чинних народних обранців – представників різних політичних сил. Термін дії дипломатичного паспорта пропонують встановити 5 років.

Таким чином, згідно з ініціативою, паспорт діятиме не лише на термін відрядження, а на всю депутатську каденцію. Весь цей час документ може зберігатись у депутата, а повертати його слід до 10 днів після припинення повноважень.

Таким чином, під час перетину кордону буде достатньо дипломатичного паспорта. Працівники ДПСУ не зможуть вимагати у нардепів український паспорт або інші документи.

Є нюанси, відрядження має бути погоджене з головою Верховної Ради, першим віцеспікером або віцеспікером. Також політики мають подати протягом тижня звіт про відрядження – звісно, після повернення.