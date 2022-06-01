Прокуратура викрила схему підробки документів для виїзду чоловіків за кордон

Правоохоронці затримали чоловіка на «гарячому» під час продажу підроблених документів.

За довідку одну довідку шахрай вимагав 1500 доларів

Київська міська прокуратура викрила схему підробки документів для безперешкодного виїзду військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва затримано 43-річного мешканця Київщини за фактами виготовлення підроблених документів для чоловіків призовного віку та сприяння у їх незаконному перетині державного кордону України (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, чоловік організував виготовлення підроблених документів, за допомогою яких чоловіки призовного віку могли безперешкодно перетинати державний кордон України в умовах воєнного стану. Свої послуги зловмисник оцінив у 1500 доларів США.

Встановлено, що зловмисник розміщував в інтернеті оголошення про виготовлення тимчасових посвідчень військовозобов’язаного та довідок військово-лікарської комісії, згідно з якими потенційні клієнти – військовозобов’язані чоловіки призовного віку є непридатними до військової служби з виключенням від військового обліку.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали чоловіка на «гарячому» під час продажу підроблених документів.

За результатами проведеного обшуку за місцем мешкання фігуранта вилучено оригінали підроблених документів, листування з потенційними замовниками незаконних послуг та інші відомості, які підтверджують причетність чоловіка до незаконної діяльності.

Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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