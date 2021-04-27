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    Чи закривати церкви на Великдень? Рекомендації Держетнополітики щодо святкування у пандемію

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    Храми у Великдень будуть відкриті - Чи закривати церкви на Великдень? Рекомендації Держетнополітики щодо святкування у пандемію
    Храми у Великдень будуть відкриті
    Фото з відкритих джерел

    Релігійним лідерам варто знову закликати вірян до молитви вдома, вважають у ДЕСС

    В умовах пандемії не варто закривати храми, але вірян потрібно попросити по можливості молитись вдома. Таку думку висловила в інтерв’ю «Главкому» голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Олена Богдан.

    «Важливо, щоб у храмах лунала молитва, важливо забезпечити трансляції. Важливо також, щоб релігійні лідери звернулися до вірян із закликом, як і минулого року, до молитви вдома, закликом приєднатися до неї дистанційно ‒ адже, зайве казати, якщо віряни прийдуть до храмів у великих кількостях, буде неможливо організувати дотримання норм безпеки здоров’я», – сказала вона.

    Богдан додала, що, наприклад, юдейські спільноти припинили зібрання на період пандемії.

    «Наша комунікація з Всеукраїнською Радою Церков і Релігійних Організацій (ВРЦіРО) є цілком конструктивною щоразу, коли йдеться про карантинні заходи. Є консенсус, що потрібно дотримуватися рекомендацій медиків. Медики мають визначити безпечну відстань між людьми, яку мають забезпечити в приміщеннях будь-яких організацій – як світських, так і релігійних», –зазначила голова Держетнополітики.

    Нагадаємо, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії.

    Як повідомлялося, влада Києва встановила особливі вимоги, за якими в столиці проводитимуться релігійні заходи на Великдень і у Вербну неділю. Зокрема, рекомендовано проводити богослужіння в онлайн-режимі.

    Якщо ж богослужіння проводиться у храмі, там необхідно забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень, обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів, забезпечити температурний скринінг і дотримання маскового режиму.

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    Теги: церква Великдень 2021 Епіфаній Олена Богдан Держетнополітики
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