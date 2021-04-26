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    Після порушень у Вербну неділю столична влада погрожує посилити карантин

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    Влада може заборонити відвідування церков в період великодніх свят - Після порушень у Вербну неділю столична влада погрожує посилити карантин
    Влада може заборонити відвідування церков в період великодніх свят
    Фото з відкритих джерел

    Під час богослужінь у церквах кияни не дотримувалися карантину

    Карантин на Великдень у Києві посилять, оскільки під час богослужінь у Вербну неділю обмежень громадяни майже не дотримувалися. У «червоних» зонах карантину влада може заборонити відвідування церков в період великодніх свят. Рішення нібито вже ухвалили. Про це 26 квітня повідомив в ефірі телеканалу «Україна 24» керівник Головного управління Держпродпотребслужби в Києві Олег Рубан.

    Влада провела рейди по усіх церквах. Правоохоронці побачили, що українці не дотримуються ніяких протиепідемічних правил, повідомляє ASPІ.

    У «червоних» зонах свята будуть повністю заборонені як масові заходи. Також передбачені штрафи для громадян, які не дотримуються карантинних обмежень - це 170 гривень і 220 гривень.

    Чиновник додав, що у церквах адміністрації організовують заходи. З кожною установою обговорять відповідну підготовку.

    Нагадаємо, 14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

    Столична влада ухвалила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня в Києві.

    МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня.

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    Теги: церква Київ Великдень 2021 карантин коронавірус
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