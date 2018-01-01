Чиновниця з виконавчої служби забула вказати у декларації чоловіка з двома автівками і елітною нерухомістю

З членів родини Юлія Синельник вказала лише двох неповнолітніх синів - Максима та Владислава

Державний виконавець Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Києва Юлія Синельник подала абсолютно порожню декларацію за 2016 рік. Одночасно з цим, як встановив проект «Декларації», чоловік чиновниці володіє двома дорогими автівками і квартирою у «Новопечерських Липках». З членів родини Юлія



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Юлія Синельник

З членів родини Юлія Синельник вказала лише двох неповнолітніх синів - Максима та Владислава

Державний виконавець Печерського районного відділу державної виконавчої служби міста Києва Юлія Синельник подала абсолютно порожню декларацію за 2016 рік. Одночасно з цим, як встановив проект «Декларації», чоловік чиновниці володіє двома дорогими автівками і квартирою у «Новопечерських Липках».

З членів родини Юлія Синельник вказала лише двох неповнолітніх синів - Максима та Владислава. Проте в 2014 році вона була прописана разом з чоловіком - Андрієм Синельником. Інформації про розлучення подружжя у судовому реєстрі нам знайти не вдалось, але при цьому інформація про чоловіка та його майно відсутня у декларації держвиконавиці.

Згідно відкритого реєстру МВС, Андрій Синельник володіє автомобілями BMW X3 2012 і Mercedes-Benz S 600 2008 р. в. Згідно сайтів продажу вживаних автомобілів, на даний час їхня сукупна вартість може становити близько 50-60 тисяч доларів.

Також у грудні 2014 року Андрій Синельник придбав машиномісце та 114-метрову квартиру в житловому комплексі бізнес-класу «Новопечерські Липки», по вулиці Михайла Драгомирова, 16. На даний ціни від забудовника на подібні квартири у цьому житловому комплексі стартують від 7,2 млн гривень.

Згідно даних із Єдиного реєстру юридичних осіб й аналітичної платформи YouControl, ні Андрій Синельник, ані його родичі ніколи не займалися бізнесом, тому за які кошти було придбане все це майно, залишається незрозумілим.