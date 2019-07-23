Члени ОВК з округу Ківалова розійшлися так і не закінчивши підрахунок голосів
На сайті ЦВК вже декілька годин поспіль не оновлюється цифра оброблених протоколів
В Одесі наразі не працює 135 окружна виборча комісія, оскільки члени комісії розійшлися за пропозицією голови.
Про це повідомляє «Громадське».
Кореспонденту ЗМІ на вулиці цю інформацію підтвердили поліцейські.
«Нас тут поставили охороняти порядок, але в будівлі нікого нема», - повідомив правоохоронець.
На сайті ЦВК вже декілька годин поспіль не оновлюється цифра оброблених протоколів. Наразі відображається показник у 78,78.
Зазначимо, у 135 окрузі наразі лідер Олексій Леонов від «Слуги народу» набрав 39,94% відсотків голосів. На другому місці - Сергій Ківалов, який вже привітав Леонова із перемогою.
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Слуга народу43.03%
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ОПЗЖ12.92%
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Європейська солідарність8.22%
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Батьківщина8.18%
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Голос5.97%
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Радикальна партія Олега Ляшка3.96%
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Сила і честь3.80%
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Опозиційний блок3.13%
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Українська стратегія Гройсмана2.29%
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Партія Шарія2.28%
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Свобода2.21%
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Громадянська позиція1.06%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Нагадаємо, легендарний власник «Мотор Січі» Богуслаєв програє округ фотографу зі «Слуги народу».
Крім того, соратниця Януковича Олена Бондаренко програла округ тамаді зі «Слуги народу».
Колишній регіонал Колесніков також програє у мажоритарному окрузі в Донецькій області.
Також колишній спікер Ради Литвин програв округ молодому журналісту.
У Харкові Грановський програв вибори Куницькому.