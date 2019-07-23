Члени ОВК з округу Ківалова розійшлися так і не закінчивши підрахунок голосів



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В будівлі окружкому №135 вже нікого немає Фото: Главком

На сайті ЦВК вже декілька годин поспіль не оновлюється цифра оброблених протоколів

В Одесі наразі не працює 135 окружна виборча комісія, оскільки члени комісії розійшлися за пропозицією голови.

Про це повідомляє «Громадське».

Кореспонденту ЗМІ на вулиці цю інформацію підтвердили поліцейські.

«Нас тут поставили охороняти порядок, але в будівлі нікого нема», - повідомив правоохоронець.

На сайті ЦВК вже декілька годин поспіль не оновлюється цифра оброблених протоколів. Наразі відображається показник у 78,78.

Зазначимо, у 135 окрузі наразі лідер Олексій Леонов від «Слуги народу» набрав 39,94% відсотків голосів. На другому місці - Сергій Ківалов, який вже привітав Леонова із перемогою.

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Нагадаємо, легендарний власник «Мотор Січі» Богуслаєв програє округ фотографу зі «Слуги народу».

Крім того, соратниця Януковича Олена Бондаренко програла округ тамаді зі «Слуги народу».

Колишній регіонал Колесніков також програє у мажоритарному окрузі в Донецькій області.

Також колишній спікер Ради Литвин програв округ молодому журналісту.

У Харкові Грановський програв вибори Куницькому.