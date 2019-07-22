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    У Харкові Грановський програв вибори Куницькому

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    Олександр Грановський - У Харкові Грановський програв вибори Куницькому
    Олександр Грановський

    За Куницького проголосували 48,54% виборців, за Грановського - 15,32%

    Депутат Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка» Олександр Грановський в окрузі №169 (Харків) програє представнику «Слуги народу» Олександру Куницькому.

    Про це свідчать дані ЦВК.

    Станом на 12 годину 22 липня вже опрацьовано 81,63% протоколів голосування.

    За Куницького проголосували 48,54% виборців, за Грановського - 15,32%.

    Грановський у Facebook поздоровив Куницького з перемогою.

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