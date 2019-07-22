У Харкові Грановський програв вибори Куницькому
Олександр Грановський
За Куницького проголосували 48,54% виборців, за Грановського - 15,32%
Депутат Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка» Олександр Грановський в окрузі №169 (Харків) програє представнику «Слуги народу» Олександру Куницькому.
Про це свідчать дані ЦВК.
Станом на 12 годину 22 липня вже опрацьовано 81,63% протоколів голосування.
За Куницького проголосували 48,54% виборців, за Грановського - 15,32%.
Грановський у Facebook поздоровив Куницького з перемогою.