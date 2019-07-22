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    Колишній спікер Ради Литвин програв округ молодому журналісту

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    Колишній спікер Ради Литвин програв округ молодому журналісту

    За Костюка проголосували 32,70% виборців, Литвина - 29,41%

    Колишній спікер Верховної Ради Володимир Литвин, який балотувався на виборчому окрузі №65 (Житомирська область), програє кандидату від партії «Слуга народу» Дмитру Костюку.

    За Костюка, як свідчать дані ЦВК станом на 11 годину 22 липня, проголосували 32,70% виборців, за Литвина - 29,41%.

    Вже опрацьовано 35,61% протоколів голосування.

    Костюк (1993 року народження) – журналіст телеканалу «Еспресо».

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
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      5.84%
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      3.82%
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      3.03%
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      2.40%
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      1.05%
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      0.64%
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      0.49%
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      0.05%
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