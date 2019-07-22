Колишній спікер Ради Литвин програв округ молодому журналісту
За Костюка проголосували 32,70% виборців, Литвина - 29,41%
Колишній спікер Верховної Ради Володимир Литвин, який балотувався на виборчому окрузі №65 (Житомирська область), програє кандидату від партії «Слуга народу» Дмитру Костюку.
За Костюка, як свідчать дані ЦВК станом на 11 годину 22 липня, проголосували 32,70% виборців, за Литвина - 29,41%.
Вже опрацьовано 35,61% протоколів голосування.
Костюк (1993 року народження) – журналіст телеканалу «Еспресо».
Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
-
Слуга народу43.14%
-
ОПЗЖ13.02%
-
Батьківщина8.18%
-
Європейська солідарність8.12%
-
Голос5.84%
-
Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
-
Сила і честь3.82%
-
Опозиційний блок3.03%
-
Українська стратегія Гройсмана2.40%
-
Партія Шарія2.23%
-
Свобода2.16%
-
Громадянська позиція1.05%
-
Партія зелених України0.65%
-
Самопоміч0.64%
-
Аграрна партія України0.49%
-
Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
-
Сила людей0.19%
-
Сила права0.14%
-
Соціальна справедливість0.11%
-
Патріот0.10%
-
Факел0.05%
-
Незалежність0.05%