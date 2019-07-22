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    Легендарний власник «Мотор Січі» Богуслаєв програє округ фотографу зі «Слуги народу»

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    <p>В&rsquo;ячеслав Богуслаєв</p> - Легендарний власник «Мотор Січі» Богуслаєв програє округ фотографу зі «Слуги народу»

    В’ячеслав Богуслаєв

    За Богуслаєва проголосували 33,32% виборців

    Власник «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв, який балотувався як самовисуванець на окрузі №77 (Запорізька область), програє вибори представнику партії «Слуга народу» Сергію Штепі.

    Як свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії станом на 9 ранку 22 липня, на окрузі лідирує Штепа, який набирає 43,16% голосів виборців.

    Наразі опрацьовано 43,83% протоколів голосування.

    За Богуслаєва проголосували 33,32% виборців.

    Відомо, що Штепа (1990 року народження) працював позаштатним фотографом у друкованих виданнях.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку понад 35% протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради. 

    За результатами підрахунку 35,5% протоколів, голоси розподіляються так:

    «Слуга народу» - 42.19%

    «Опозиційна платформа - За життя» - 12.45%

    «Європейська солідарність» - 8.71%

    «Батьківщина» - 8.15%

    Партія «Голос» - 6.39%.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.14%
    • ОПЗЖ
      13.02%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.12%
    • Голос
      5.84%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
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