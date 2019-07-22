Легендарний власник «Мотор Січі» Богуслаєв програє округ фотографу зі «Слуги народу»
В’ячеслав Богуслаєв
За Богуслаєва проголосували 33,32% виборців
Власник «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв, який балотувався як самовисуванець на окрузі №77 (Запорізька область), програє вибори представнику партії «Слуга народу» Сергію Штепі.
Як свідчать дані сайту Центральної виборчої комісії станом на 9 ранку 22 липня, на окрузі лідирує Штепа, який набирає 43,16% голосів виборців.
Наразі опрацьовано 43,83% протоколів голосування.
За Богуслаєва проголосували 33,32% виборців.
Відомо, що Штепа (1990 року народження) працював позаштатним фотографом у друкованих виданнях.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку понад 35% протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради.
За результатами підрахунку 35,5% протоколів, голоси розподіляються так:
«Слуга народу» - 42.19%
«Опозиційна платформа - За життя» - 12.45%
«Європейська солідарність» - 8.71%
«Батьківщина» - 8.15%
Партія «Голос» - 6.39%.
-
Слуга народу43.14%
-
ОПЗЖ13.02%
-
Батьківщина8.18%
-
Європейська солідарність8.12%
-
Голос5.84%
-
Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
-
Сила і честь3.82%
-
Опозиційний блок3.03%
-
Українська стратегія Гройсмана2.40%
-
Партія Шарія2.23%
-
Свобода2.16%
-
Громадянська позиція1.05%
-
Партія зелених України0.65%
-
Самопоміч0.64%
-
Аграрна партія України0.49%
-
Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
-
Сила людей0.19%
-
Сила права0.14%
-
Соціальна справедливість0.11%
-
Патріот0.10%
-
Факел0.05%
-
Незалежність0.05%