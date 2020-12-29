«Всюди чути українську». Занзібар заповнили наші туристи

Танзанія, до якої належить острів Занзібар, не вимагає від туристів ПЛР-тестування або самоізоляції

Острів Занзібар знаходиться в 24 кілометрах від африканського узбережжя Танзанії

Зараз на Занзібарі дуже багато наших відпочивальників. Всюди чути українські та російські слова, а в деяких кафе меню одразу на англійській та російській мовах. Про це повідомила журналістка Віра Андріюк на своїй сторінці в мережі Facebook.

Також на Занзібарі не дотримуються коронавірусних обмежень. «Маски взагалі ніхто ніде не носить, лише в аеропорту. Буквально декілька працівників мали й у кафе, при готелі два офіціанти носять маски на бороді. Ніяких антисептиків на кожному кроці, ніякої дистанції, табличок про те, щоби дотримуватися правил. Таке враження, що або потрапила в інший світ, або зараз 2019 рік», – написала вона.



«Ціни абсолютно адекватні. Повечеряти можна на двох від $15 приблизно (все залежить від обраного ресторану): суп – $3-8, основна страва (наприклад, риба, морепродукти з гарніром) – $5-20, бокал вина чи коктейль – $2-7, фреші – $3-6. Фрукти й вода, звісно, на ринку чи в магазинах біля них у 2-3 рази дешевші, ніж навіть у магазині при готелі», – поділилася спостереженнями Андріюк.

Також журналістка зазначила, що береговою лінією, де працюють ресторани, десятки місцевих пропонують купити наркотики: «Я помітила, у нас на пляжі щоденно проходить хлопець, який в оригінальному стилі, співаючи, зовсім не ховаючись, голосно пропонує: «Кокос, кокос, натс, канабіс».

Танзанія, до якої належить острів Занзібар, не вимагає від туристів ПЛР-тестування або самоізоляції. Посольство України в Танзанії радить подорожувати зі страховим полісом, що покриває лікування Covid-19. Громадянам України для відвідування Танзанії потрібна віза, яку можна оформити в аеропорту прибуття. Віза коштує $50.

Острів Занзібар розташований в 24 кілометрах від африканського узбережжя Танзанії. Він омивається з усіх боків водами Індійського океану. На Занзібар їдуть за тихим відпочинком на райських піщаних пляжах з блакитною водою іза цікавими екскурсіями.

На Занзібарі багато сучасних готелів, ресторанів і барів. Для туристів організовують розваги на воді: снорклінг, кайтсерфінг, дайвінг з навчанням. А також – екскурсії на острів спецій, острів-в'язницю з гігантськими черепахами, джунглі з мангровими заростями і мавпами, до затоки з дельфінами, сафарі-тури на материковій Танзанії.