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    «Всюди чути українську». Занзібар заповнили наші туристи

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    Танзанія, до якої належить острів Занзібар, не вимагає від туристів ПЛР-тестування або самоізоляції - «Всюди чути українську». Занзібар заповнили наші туристи
    Танзанія, до якої належить острів Занзібар, не вимагає від туристів ПЛР-тестування або самоізоляції
    Фото: Віра Андріюк/Facebook

    Острів Занзібар знаходиться в 24 кілометрах від африканського узбережжя Танзанії

    Зараз на Занзібарі дуже багато наших відпочивальників. Всюди чути українські та російські слова, а в деяких кафе меню одразу на англійській та російській мовах. Про це повідомила журналістка Віра Андріюк на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Також на Занзібарі не дотримуються коронавірусних обмежень. «Маски взагалі ніхто ніде не носить, лише в аеропорту. Буквально декілька працівників мали й у кафе, при готелі два офіціанти носять маски на бороді. Ніяких антисептиків на кожному кроці, ніякої дистанції, табличок про те, щоби дотримуватися правил. Таке враження, що або потрапила в інший світ, або зараз 2019 рік», – написала вона.

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    «Всюди чути українську». Занзібар заповнили наші туристи
    «Всюди чути українську». Занзібар заповнили наші туристи
    «Всюди чути українську». Занзібар заповнили наші туристи
    «Всюди чути українську». Занзібар заповнили наші туристи
    «Всюди чути українську». Занзібар заповнили наші туристи
    «Всюди чути українську». Занзібар заповнили наші туристи
    «Всюди чути українську». Занзібар заповнили наші туристи
    «Всюди чути українську». Занзібар заповнили наші туристи
    «Всюди чути українську». Занзібар заповнили наші туристи
    Фото: Віра Андріюк/Facebook


    «Ціни абсолютно адекватні. Повечеряти можна на двох від $15 приблизно (все залежить від обраного ресторану): суп – $3-8, основна страва (наприклад, риба, морепродукти з гарніром) – $5-20, бокал вина чи коктейль – $2-7, фреші – $3-6. Фрукти й вода, звісно, на ринку чи в магазинах біля них у 2-3 рази дешевші, ніж навіть у магазині при готелі», – поділилася спостереженнями Андріюк. 

    Також журналістка зазначила, що береговою лінією, де працюють ресторани, десятки місцевих пропонують купити наркотики: «Я помітила, у нас на пляжі щоденно проходить хлопець, який в оригінальному стилі, співаючи, зовсім не ховаючись, голосно пропонує: «Кокос, кокос, натс, канабіс».

    Танзанія, до якої належить острів Занзібар, не вимагає від туристів ПЛР-тестування або самоізоляції. Посольство України в Танзанії радить подорожувати зі страховим полісом, що покриває лікування Covid-19. Громадянам України для відвідування Танзанії потрібна віза, яку можна оформити в аеропорту прибуття. Віза коштує $50.

    Острів Занзібар розташований в 24 кілометрах від африканського узбережжя Танзанії. Він омивається з усіх боків водами Індійського океану. На Занзібар їдуть за тихим відпочинком на райських піщаних пляжах з блакитною водою іза цікавими екскурсіями.
    На Занзібарі багато сучасних готелів, ресторанів і барів. Для туристів організовують розваги на воді: снорклінг, кайтсерфінг, дайвінг з навчанням. А також – екскурсії на острів спецій, острів-в'язницю з гігантськими черепахами, джунглі з мангровими заростями і мавпами, до затоки з дельфінами, сафарі-тури на материковій Танзанії.
    Теги: туризм Африка
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