За час пандемії світовий туризм втратив $320 млрд – ООН

Через закриття кордонів та проблеми з роботою люди стали значно менше подорожувати

Всесвітня туристична організація, яка обʼєднує 158 країн і належить до системи ООН, оцінила збиток від коронавірусу за перші пʼять місяців цього року. За їхніми підрахунками втрати туристичного бізнесу складають $320 млрд, тобто це збитки світового туризму з січня по травень.

Про це йдеться в повідомленні агентства AFP.

В організації зазначили, що сотні мільйонів людей втратили можливість заробітку, а фінансові втрати були утричі вище збитку за аналогічний період під час світової фінансової кризи 2009 року.

Негативний вплив коронавірусу та заходів держав щодо запобігання поширенню (закриття кордонів і авіасполучень) торкнувся кожного сектору туристичного бізнесу. Можливість другої хвилі пандемії, про яку днями заявили у Всесвітній організації охорони здоровʼя, викликає ще більше страхів у бізнесу.

"When I declared a public health emergency of international concern on the 30th of January – the highest level of alarm under international law – there were less than 100 #COVID19 cases outside of #China, and no deaths"-@DrTedros https://t.co/yWd6JPND0V