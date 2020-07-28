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    За час пандемії світовий туризм втратив $320 млрд – ООН

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    Туристична галузь втрачає гроші через коронавірус&nbsp; - За час пандемії світовий туризм втратив $320 млрд – ООН
    Туристична галузь втрачає гроші через коронавірус 

    Через закриття кордонів та проблеми з роботою люди стали значно менше подорожувати

    Всесвітня туристична організація, яка обʼєднує 158 країн і належить до системи ООН, оцінила збиток від коронавірусу за перші пʼять місяців цього року. За їхніми підрахунками втрати туристичного бізнесу складають $320 млрд, тобто це збитки світового туризму з січня по травень.

    Про це йдеться в повідомленні агентства AFP.

    В організації зазначили, що сотні мільйонів людей втратили можливість заробітку, а фінансові втрати були утричі вище збитку за аналогічний період під час світової фінансової кризи 2009 року.

    Негативний вплив коронавірусу та заходів держав щодо запобігання поширенню (закриття кордонів і авіасполучень) торкнувся кожного сектору туристичного бізнесу. Можливість другої хвилі пандемії, про яку днями заявили у Всесвітній організації охорони здоровʼя, викликає ще більше страхів у бізнесу.

    Організація просить держави дозволити працювати бізнесу і дати поштовх самим туристам, щоб турбізнес міг виживати. Ще в травні в ООН прогнозували, що кількість іноземних туристів через коронавірус може знизитися в цьому році на 60—80 відсотків.

    Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн «червоної» і «зеленої» зон. Болгарія та Албанія знову потрапили до переліку країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусу. До цього списку належить і Україна. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      66575
    • Одужали
      36744
    • Хворіють
      28202
    • Померли
      1629

    Зазначимо, що станом на 28 липня в Україні до послаблення карантину не готові дев'ять областей

    До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.

    ООН туризм епідемія мандрівка коронавірус
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