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    Чорні ящики збитого в Ірані літака повезуть в Україну, - голова МАУ

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    <p>Євген Дихне переконаний, що в авіатрощі винен той, хто не закрив повітряний простір над Іраном</p> - Чорні ящики збитого в Ірані літака повезуть в Україну, - голова МАУ

    Євген Дихне переконаний, що в авіатрощі винен той, хто не закрив повітряний простір над Іраном

    За словами Дихне, за тими фактами, які є у комісії, приховати вони вже нічого не зможуть

    Чорні ящики збитого в Ірані українського літака швидше за все повезуть в Україну. Про це заявив президент «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) Євген Дихне в інтерв'ю «Лівому берегу».

    Дихне зазначив, що Ірану «вже немає підстав щось приховувати».

    «Сьогодні ймовірність того, що вони (чорні ящики, - ред.) будуть розшифровуватися в Україні, значно вище. У іранської сторони вже немає підстав щось приховувати», - заявив він.

    За його словами, за тими фактами, які є у комісії, приховати вони вже нічого не зможуть.

    «Вони зрозуміли, що по тим фактам, які є у комісії, приховати вони вже нічого не зможуть, тому перейшли в іншу фазу - відкритості, сприяння з'ясуванню реальної картини. Думаю, чорні ящики, швидше за все, передадуть Україні», - додав він.

    Як повідомлялось, міжнародна група з розслідування катастрофи в Ірані повинна зібратися у повному складі до 14 січня.

    Тим часом в Ірані заарештували перших причетних до авіакатастрофи українського літака.

    Нагадаємо, українським експертам вдалося ідентифікувати перше тіло українця, який загинув в авіакатастрофі літака МАУ 8 січня. Загиблий - один з пілотів.

    Відзначимо, що українські експерти планують на цьому тижні ідентифікувати тіла всіх 11 громадян України, щоб забрати їх на батьківщину, тому для цього в аеропорту Тегерана залишився літак.

    Як вже відомо, керівники міністрств закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака «Міжнародних авіаліній України», цього тижня проведуть зустріч у Лондоні.

    До слова, Верховна Рада у вівторок планує ухвалити постанову про збитий в Ірані літак МАУ

    Як повідомлялося, 8 січня Boeing 737 авіакомпанії МАУ збили неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

     Читайте також: Західна преса: Іран не міг збити український літак «випадково»
    Іран літак МАУ розслідування президент
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