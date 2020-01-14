Чорні ящики збитого в Ірані літака повезуть в Україну, - голова МАУ



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Євген Дихне переконаний, що в авіатрощі винен той, хто не закрив повітряний простір над Іраном

За словами Дихне, за тими фактами, які є у комісії, приховати вони вже нічого не зможуть

Чорні ящики збитого в Ірані українського літака швидше за все повезуть в Україну. Про це заявив президент «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) Євген Дихне в інтерв'ю «Лівому берегу».

Дихне зазначив, що Ірану «вже немає підстав щось приховувати».

«Сьогодні ймовірність того, що вони (чорні ящики, - ред.) будуть розшифровуватися в Україні, значно вище. У іранської сторони вже немає підстав щось приховувати», - заявив він.

За його словами, за тими фактами, які є у комісії, приховати вони вже нічого не зможуть.

«Вони зрозуміли, що по тим фактам, які є у комісії, приховати вони вже нічого не зможуть, тому перейшли в іншу фазу - відкритості, сприяння з'ясуванню реальної картини. Думаю, чорні ящики, швидше за все, передадуть Україні», - додав він.

Як повідомлялось, міжнародна група з розслідування катастрофи в Ірані повинна зібратися у повному складі до 14 січня.

Тим часом в Ірані заарештували перших причетних до авіакатастрофи українського літака.

Нагадаємо, українським експертам вдалося ідентифікувати перше тіло українця, який загинув в авіакатастрофі літака МАУ 8 січня. Загиблий - один з пілотів.

Відзначимо, що українські експерти планують на цьому тижні ідентифікувати тіла всіх 11 громадян України, щоб забрати їх на батьківщину, тому для цього в аеропорту Тегерана залишився літак.

Як вже відомо, керівники міністрств закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака «Міжнародних авіаліній України», цього тижня проведуть зустріч у Лондоні.

До слова, Верховна Рада у вівторок планує ухвалити постанову про збитий в Ірані літак МАУ.

Як повідомлялося, 8 січня Boeing 737 авіакомпанії МАУ збили неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.