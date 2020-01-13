Рада у вівторок планує ухвалити постанову про збитий в Ірані літак МАУ



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Разумков доручив представникам парламентських комітетів підготувати проєкт постанови щодо збитого літака

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив представникам парламентських комітетів з питань зовнішньої політики і міжнародного співробітництва та з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підготувати проєкт постанови щодо збитого літака МАУ, щоб депутати змогли ухвалити її вже у вівторок.

Про це спікер сказав під час засідання Погоджувальної ради в понеділок.

«Я хотів би звернутися до комітетів з питань національної безпеки і оборони та міжнародного співробітництва провести засідання та висловити свою позицію, позицію Верховної Ради України. Так само я звертаюся до наших колег підготувати постанову Верховної Ради України щодо цих подій, зробити це якомога швидше. І думаю, що було б дуже правильно зробити це сьогодні для того, щоб завтра ми могли розглянути її в залі Верховної Ради України. Деякі напрацювання у вас уже є», - наголосив Разумков.

Також у п’ятницю, 17 січня, на «Годину запитань до уряду» вирішили запросити прем’єрміністра Олексія Гончарука та міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

Як повідомлялося, 8 січня Boeing 737 авіакомпанії МАУ збили неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.