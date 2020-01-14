Авіакатастрофа в Ірані: «слуги народу» відмовляються визнавати комунікаційні провали влади

Ірина Геращенко Народний депутат України

Ірина Геращенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поза увагою і без відповіді та реакції залишилися питання відсутності в перші дні кризи керівництва силових структур і профільних міністерств, неадекватне інформування суспільства про результати аварії

6 годин тривало засідання комітету зовнішніх відносин, найдовше - публічно , й потім в закритому режимі, - обговорювали трагедію зі збиттям українського авіалайнера в Ірані. Заслухали представників МЗС, СБУ, інших органів влади.

Комітет підготував текст заяви, в якій в цілому фіксуються правильні речі - співчуття родинам загиблих і країнам, чиї громадяни постраждали, визнання професійності загиблого екіпажу, чию фаховість під сумнів поставили саме перші заяви влади. Прийнято нашу поправку щодо звернення до Ірану визнати свою безумовну провину і забезпечити прозоре розслідування, за підсумками якого сплатити всі відповідні компенсації, знайти і покарати всіх винних в жахливій трагедії.

Але.... Слуги категорично відмовилися визнавати комунікаційні та інші провали влади, які яскраво висвітлив цей виклик. Поза увагою і без відповіді та реакції залишилися питання відсутності в перші дні кризи керівництва силових структур і профільних міністерств, неадекватне інформування суспільства про результати аварії, які завдали шкоди іміджу України і перевізника (мова й про повідомлення посольства про «повне виключення теракту», й доручення Генпрокурору порушити справу про порушення експлуатації транспортного засобу, й заяви. «Не всьо так однозначно», коли весь світ вже говорив про ракету).

Ми, як державницька політична сила, пропонували компромісний варіант доповнити заяву зверненням до державних органів України надавати ФАХОВУ інформацію суспільству про хід розслідування. Слуги запропонували ПРОДОВЖИТИ ФАХОВЕ інформування, вони дійсно вважають, що ніякої комунікаційної кризи не існує і все було дуже фахово....

Це все не просто сумно, а неадекватно. «ЄС» подасть альтернативний проект заяви, в якій ми зафіксуємо й нашу оцінку дій української влади в ситуації зі збитим Боїнгом.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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