В Ірані заарештували причетних до авіатрощі українського літака



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Число заарештованих іранських військових не повідомляється

В Ірані заарештували перших причетних до авіакатастрофи українського літака. Про це повідомляє Reuters з посиланням на представника судової влади країни Голамхоссейн Есмаїлі.

Число заарештованих іранських військових не повідомляється, інших подробиць про подію також не наводиться.

Раніше президент Ісламської Республіки Хасан Рухані пообіцяв віддати під суд іранських військових, які збили лайнер. Він заявив, що винні в трагедіїї будуть покарані, а судові органи почнуть роботу на цьому напрямку незабаром.

Командувач Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Ірану Хосейн Саламі, у свою чергу, попросив вибачення за збитий під Тегераном український літак.

Нагадаємо, українським експертам вдалося ідентифікувати перше тіло українця, який загинув в авіакатастрофі літака МАУ 8 січня. Загиблий - один з пілотів.

Відзначимо, що українські експерти планують на цьому тижні ідентифікувати тіла всіх 11 громадян України, щоб забрати їх на батьківщину, тому для цього в аеропорту Тегерана залишився літак.

Як вже відомо, керівники міністрств закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака «Міжнародних авіаліній України», цього тижня проведуть зустріч у Лондоні.

До слова, Верховна Рада у вівторок планує ухвалити постанову про збитий в Ірані літак МАУ.

Як повідомлялося, 8 січня Boeing 737 авіакомпанії МАУ збили неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.