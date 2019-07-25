Чорноморська безпека: експерти розповіли про нові виклики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вже місяць Кремль не виконує рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права

25 липня виповнюється рівно 8 місяців з дня утримання українських моряків в російських лабетах

Центр глобалістики «Стратегія ХХІ» запрошує відвідати брифінг «Чорноморська безпека: нові виклики», який відбудеться 25 липня у прес-центрі ІА «Главком» (м. Київ, вул. Шовковична 8/20).

25 липня виповнюється рівно 8 місяців з дня утримання українських моряків в російських лабетах і місяць невиконання Кремлем рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо зобов'язання їх звільнення. Про цей та інші факти російської агресії у Чорноморському регіоні, загрози і виклики чорноморській безпеці буде йти мова на брифінгу.

Серед інших викликів безпеці Чорноморського регіону – будівництво Турецького потоку, посилення пропагандистської діяльності Росії в причорноморських країнах, нестабільна політична ситуація в Молдові та Грузії, можливі провокації Росії в контексті зміни влади та парламентських виборів в Україні, продовження процесу створення Росією зони обмеження та заборони доступу та маневру в Чорному морі, мілітаризація Криму.

В позитивному контексті можна відзначити намагання НАТО посилити баланс сил в регіоні за рахунок збільшення кількості військових навчань морських сил і берегової охорони, ухвалення низки заходів для України та Грузії, що мають на меті посилення безпеки в Чорному морі.

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», представить новий номер часопису «Чорноморська безпека» та результати моніторингу безпекової ситуації у Чорноморсько-Азовському регіоні, здійснюється в рамках проекту «Сприяння безпеці у Чорноморському регіоні шляхом більшої залученості неурядових гравців» за підтримки Чорноморського Трастового Фонду (Black Sea Trust for Regional Cooperation), проекту Німецького фонду Маршалла США (The German Marshall Fund).

Запланований виступ народного депутата України пані Ганни Гопко, голови Комітету ВРУ у закордонних справах з оцінкою безпекових ризиків ситуації в Чорноморському регіоні.

Модерувати брифінг буде Віталій Мартинюк, виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ».

Як відомо, 17 липня суд в Москві продовжив арешт усім 24 українським морякам.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.